Слабый снег на северо-западе: прогноз погоды в Приамурье на 16 января

Фото: Rolloid

В Амурской области 16 января будет малооблачно, на севере ожидается переменная облачность, местами по северо-западным районам пройдет слабый снег. Юго-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду.

Температура составит 15…20 градусов ниже нуля, в отдельных крайних районах севера будет минус 25….30. В Благовещенске 16 января установится малооблачная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Термометры покажут 14…16 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL