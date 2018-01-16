Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:15 4

Подлинность новых купюр 200 и 2 000 рублей позволит определить мобильное приложение

Подлинность новых купюр 200 и 2 000 рублей позволит определить мобильное приложение
Фото: versiya.info

«Гознак» создал приложение для определения подлинности новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. В ближайшие дни пользователи Сети смогут самостоятельно проверить купюры, которые появились в общем обращении месяц назад, пишет ИА «Версия».

Разработчиком приложения для мобильных устройств стали специалисты предприятия «Гознак». Предполагается, что с его помощью жителям России станет проще проверять подлинность непривычных банкнот и будет снижен риск стать жертвой мошенников.

Подобную программу можно скачать с 18 января. Для этого необходимо зайти на популярные онлайн-сервисы AppStore и GooglePlay.

Как сообщалось ранее, новые банкноты российского производства появились в конце прошлого года. На денежных купюрах изображены основные достопримечательности Владивостока и Амурской области (космодром Восточный), а также картинки с символами города-героя Севастополь.

Просмотров всего: 772

#технологии #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • korzuns

    korzuns
    13 часов назад

    У меня такие банкноты с середины ноября уже. С Хабаровска привёз.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    korzuns

    У меня такие банкноты с середины ноября уже. С Хабаровска привёз.



    Вот это удача

  • Мазепа

    Мазепа
    3 часа назад

    я такие купюры с сентября продавал на авито.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    korzuns

    У меня такие банкноты с середины ноября уже.



    Ичо? Ты теперь счастлив?



Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика

Долги по зарплате в Приамурье за год сократились в 3,6 раза
Общество 1

Имущество военного ремонтного завода в Белогорске пустят с молотка
Общество

На детской железной дороге в Свободном планируют открыть технопарк
Общество 1

В Приамурье прокуратура обжаловала неправомерные требования по уплате налогов

сегодня, 09:58