Подлинность новых купюр 200 и 2 000 рублей позволит определить мобильное приложение
«Гознак» создал приложение для определения подлинности новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. В ближайшие дни пользователи Сети смогут самостоятельно проверить купюры, которые появились в общем обращении месяц назад, пишет ИА «Версия».
Разработчиком приложения для мобильных устройств стали специалисты предприятия «Гознак». Предполагается, что с его помощью жителям России станет проще проверять подлинность непривычных банкнот и будет снижен риск стать жертвой мошенников.
Подобную программу можно скачать с 18 января. Для этого необходимо зайти на популярные онлайн-сервисы AppStore и GooglePlay.
Как сообщалось ранее, новые банкноты российского производства появились в конце прошлого года. На денежных купюрах изображены основные достопримечательности Владивостока и Амурской области (космодром Восточный), а также картинки с символами города-героя Севастополь.
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