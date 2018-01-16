Подлинность новых купюр 200 и 2 000 рублей позволит определить мобильное приложение

Фото: versiya.info

Разработчиком приложения для мобильных устройств стали специалисты предприятия «Гознак». Предполагается, что с его помощью жителям России станет проще проверять подлинность непривычных банкнот и будет снижен риск стать жертвой мошенников.

Подобную программу можно скачать с 18 января. Для этого необходимо зайти на популярные онлайн-сервисы AppStore и GooglePlay.

Как сообщалось ранее, новые банкноты российского производства появились в конце прошлого года. На денежных купюрах изображены основные достопримечательности Владивостока и Амурской области (космодром Восточный), а также картинки с символами города-героя Севастополь.