В Амурской области минометчики проведут скоростные стрельбы

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На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в том числе в Амурской области, проведут боевые стрельбы из 120-миллиметровых минометов «Сани». Пройдут они в рамках стартовавшего в соединениях первого отборочного этапа конкурса «Мастер артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ-2018».

Участвовать в стрельбах будут более тысячи военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии округа. Минометные расчеты на время поразят мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1 500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе стрельба будет вестись в ночное время.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие преодолеют на время полосу препятствий, в частности с использованием военной техники, отработают нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами, сообщает пресс-служба ВВО.