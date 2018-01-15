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15 января 2018, 20:50 7

Амурская область оказалась на 28 месте по дороговизне коттеджей

Амурская область оказалась на 28 месте по дороговизне коттеджей
Фото: www.newsvl.ru

Федеральный портал «Мир квартир» подвел итоги 2017 года на российском рынке домов и коттеджей и выяснил, сколько стоит частное жилье в разных регионах. Элитные предложения в исследование не включались. В итоге самые дорогие дома оказались в Москве. Приамурье попало на 28 строчку.

В пятерку самых дорогих регионов по стоимости домов входят Москва, где среднее домовладение стоит 18 878 547 рублей, Московская область (14 435 834 рубля), Крым (13 800 045 рублей), Санкт-Петербург (13 291 900 рублей) и Краснодарский край (9 830 267 рублей).

В первой двадцатке рейтинга оказались в основном кавказские республики и регионы Севера и Дальнего Востока. «Примечательно, что в квартирном рейтинге Кавказ всегда находятся ближе к концу списка, а в коттеджном – наверху. Видимо, это объясняется тем, что дома там обычно большие, рассчитанные на большие семьи, да и выставлять их на продажу задешево не принято. Разницу между ценами на квартиры и дома можно объяснить сильным социальным расслоением в этих республиках. На Дальнем Востоке квартиры столь же дороги, что и дома», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

Самые дешевые дома находятся в Курганской области, где они стоят в среднем 1 977 534 рубля, то есть почти в 10 раз дешевле московского коттеджа. Очень недорогие дома в Кемеровской области (2 040 096 рублей), Еврейской автономной области (2 041 767 рублей), Мордовии (2 249 583 рубля) и Хакасии (2 281 500 рублей).

Амурская область в этом рейтинге заняла 28 строчку. В Приамурье средняя стоимость дома составляет 4 744 510 рублей. Прирост за год в цене составил 3,5 %. Квадрат частного жилья стоит примерно 38 914 рублей.

Средняя цена дома по России, согласно данным портала, составляет 5 012 826 рублей, средняя цена квадратного метра – 36 816 рублей. Динамика цен на дома в некоторых регионах претерпели за год сильные колебания. Всего цена лота снизилась в 54 регионах, выросла – в 28, в одном осталась неизменной. Цена квадратного метра дома упала в 54 регионах, выросла – в 29.

Средняя динамика на дома по стране за прошедший год такова: стоимость лота подешевела на 2,8 %, квадратный метр подорожал на символические 0,6%.

«Динамика цен на дома всегда более выражена, чем на квартиры, поскольку дома менее стандартизированы по формату. Их площадь может варьироваться от 30 до 3 000 квадратных метров, про качество и говорить нечего – разница бывает огромна, – говорит Павел Луценко. – Тем не менее в двух третях регионов случилось падение цен, а рост – лишь в одной трети: тенденция очевидна. Сохранится она и в дальнейшем, так как дешевые предложения (в первую очередь, дачные дома с участками 6-12 соток) продолжают вымываться с рынка, а относительно дорогие (даже вне элитного сегмента) зависают надолго».

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Губернаторский коттедж в какую сумму оценили?

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    4 часа назад

    На каком месте Калининградская область, интересно

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    4 часа назад

    На 11

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    о как! ну значит у нас жизнь тут хороша, правда ж? Статистика прям показывает высокий уровень жизни!.. Зарплаты растут (вырастут, говорят).. уже сейчас почти 40 в среднем. Соцработники будут 35 получать, не ну чем не жизнь?.. Коттеджы дорогие, а в школах с этого года, сильно уменьшится тех, кому нужно давать соцталоны на питание. (процедуру усложнили в разы, и теперь нужно её проходить ДВАЖДЫ в год, но об этом не напишут, укажут, что стало меньше тех, кому талоны выданы.)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    а ещё, говорят в квартирах холодно.. но это не подтвердилось, ведь пока напишут заявление, пока проверят, да када придут, и что замерят.. всё это займёт время а на котельных то, огогошеньки какая ЭКОНОМИЯ!..

  • Arbitr

    Arbitr
    3 часа назад

    Када придут, тада и уйдут!

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    цифры выдержат любую ложь

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