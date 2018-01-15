В день выборов президента амурчане проголосуют за территории, которые нужно благоустроить

18 марта, в день выборов президента РФ, в Амурской области проведут параллельное голосование. На избирательных участках амурчане смогут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.

Это коснется тех городов, где численность населения выше 20 тысяч человек – Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи.

Благоустройство будет проходить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По информации областного правительства, в 2017 году в Приамурье по этой программе было благоустроено 38 придомовых территорий, 8 общественных территорий четырех моногородов и административного центра.

В 2017 году важным моментом в реализации проекта стало активное вовлечение граждан. Так, при принятии решения о выборе общественной территории в Благовещенске приняли участие более 2,5 тысячи человек. По данным мэрии, в Благовещенске было благоустроено 18 дворовых и общественная территория – участок набережной реки Амур от улицы Пионерской до переулка Святителя Иннокентия. Теперь жителям города предстоит принять решение о том, какое общественное пространство будет благоустроено следующим.

С 15 января по 9 февраля каждый житель областного центра сможет предложить общественную территорию для благоустройства. Из предложенных вариантов будут выбраны четыре – их и вынесут на голосование 18 марта.

«Жители пойдут на выборы, и это удачно время для нашего голосования, чтобы два раза людей не собирать. Площадка будет выбрана одна, но у нас будет четыре проекта, которые мы в итоге будем выставлять на голосование. И из трех оставшихся мы можем формировать заявку на следующий год и видеть перспективы. Что касается финансов, в том году было софинансирование из области и города, но основные деньги были федеральные. В этом году будет точно также», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Чтобы предложить для голосования общественную территорию, нужно оставить информацию в специальном ящике. Пункты приема предложений расположены в ОКЦ и в филиалах Общественно-культурного центра: улица Ленина, 100; Институтская, 3; Чайковского, 191; Кузнечная, 210.

В настоящее время в списке предлагаемых для голосования территорий уже есть несколько вариантов – это те, что не победили в прошлом году. За них также можно голосовать. Это сквер между домами № 62 и 74 по улице Ленина; сквер в районе пересечения переулка Крестьянского и улицы Мухина; сквер квартала 42, фонтан «Бабочка»; сквер по улице Краснофлотской, 418 квартал; площадь имени Ленина; парк Дружбы; сквер по улице Зеленой, 30; сквер в районе перекрестка Островского – Зейской.