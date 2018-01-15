Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
15 января 2018, 19:33 11

В день выборов президента амурчане проголосуют за территории, которые нужно благоустроить

18 марта, в день выборов президента РФ, в Амурской области проведут параллельное голосование. На избирательных участках амурчане смогут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить.

Это коснется тех городов, где численность населения выше 20 тысяч человек – Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи.

Благоустройство будет проходить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По информации областного правительства, в 2017 году в Приамурье по этой программе было благоустроено 38 придомовых территорий, 8 общественных территорий четырех моногородов и административного центра.

В 2017 году важным моментом в реализации проекта стало активное вовлечение граждан. Так, при принятии решения о выборе общественной территории в Благовещенске приняли участие более 2,5 тысячи человек. По данным мэрии, в Благовещенске было благоустроено 18 дворовых и общественная территория – участок набережной реки Амур от улицы Пионерской до переулка Святителя Иннокентия. Теперь жителям города предстоит принять решение о том, какое общественное пространство будет благоустроено следующим.

С 15 января по 9 февраля каждый житель областного центра сможет предложить общественную территорию для благоустройства. Из предложенных вариантов будут выбраны четыре – их и вынесут на голосование 18 марта.

«Жители пойдут на выборы, и это удачно время для нашего голосования, чтобы два раза людей не собирать. Площадка будет выбрана одна, но у нас будет четыре проекта, которые мы в итоге будем выставлять на голосование. И из трех оставшихся мы можем формировать заявку на следующий год и видеть перспективы. Что касается финансов, в том году было софинансирование из области и города, но основные деньги были федеральные. В этом году будет точно также», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Чтобы предложить для голосования общественную территорию, нужно оставить информацию в специальном ящике. Пункты приема предложений расположены в ОКЦ и в филиалах Общественно-культурного центра: улица Ленина, 100; Институтская, 3; Чайковского, 191; Кузнечная, 210.

В настоящее время в списке предлагаемых для голосования территорий уже есть несколько вариантов – это те, что не победили в прошлом году. За них также можно голосовать. Это сквер между домами № 62 и 74 по улице Ленина; сквер в районе пересечения переулка Крестьянского и улицы Мухина; сквер квартала 42, фонтан «Бабочка»; сквер по улице Краснофлотской, 418 квартал; площадь имени Ленина; парк Дружбы; сквер по улице Зеленой, 30; сквер в районе перекрестка Островского – Зейской.

Просмотров всего: 411

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Оля111

    Оля111
    5 часов назад

    Ну что сказать... Нет слов уже.

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    5 часов назад

    Почему нет слов. Слов много! И они на устах. Это не голосование, это будет защита своей территории. И опять перетянет та, которая будет выгодна администрации. Это уже не не обсуждается. Все обещания и уверения уже не имеют смысла. Смешно!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    5 часов назад

    Обеспечим явку на выборы любой ценой. Ура, товарищи.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    Галина Одинцова

    Почему нет слов. Слов много! И они на устах. Это не голосование, это будет защита своей территории. И опять перетянет та, которая будет выгодна администрации. Это уже не не обсуждается. Все обещания и уверения уже не имеют смысла. Смешно!



    Абсолютно согласен. Когда они народ слушали. Всегда принимаются решения как надо власти (администрации), народ для них статисты.

    Эта тема только для повышения явки и не более.

  • Оппозиция

    Оппозиция
    4 часа назад

    Замануха! Навального не пустили, так решили без него показательные и якобы честные выборы провести. хрен там, забастовка!

  • mag_28

    mag_28
    4 часа назад

    Пусть Россию обустраивают.

    Бабочка подождет. Ей до полнейшего развала ещё 15 лет как минимум.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Доппельгангер

    Обеспечим явку на выборы любой ценой. Ура, товарищи.



    так и есть

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    mag_28

    Пусть Россию обустраивают.

    Бабочка подождет. Ей до полнейшего развала ещё 15 лет как минимум.



    Россия=Москва

    А бабочка не их

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Выборы не интересуют, но не поленюсь, приду в ОКЦ к заветному опросному ящику: площадь имени В.И. Ленина, фонтан "Бабочка", сквер ДК "Профсоюзов". В последнем, так вообще безобразие творится: пока писала про неокрашенные просевшие лавочки, газоны, поросшие травой, полузасохшие деревья, лужи на дорожках и отсутствие уборки в сквере, Приемыхов дал трещину - снизу доверху, через всю мраморную колонну

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    да пошли вы со своими виборами, чисто ржака и мастурбации. ну и путин туда же. 20 лет, Л.Брежнева уже переплюнул. а потом лет через 10, а нет России, как не стало СССР. после нас хоть потоп. да в курсе уже, видели. вперед ногами с кремля понесут царька газпромовского

  • full

    full
    3 часа назад

    Благоустройте Петровский Завод. Когда проезжаю мимо, без матов Путину и Медведеву обойтись не могу.

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Благовещенцев приглашают на вечер «Beatles-мания»

вчера, 18:09
Общество 6

Благовещенцы не захотели открывать двери колядующим
Общество 3

Администрация Благовещенска поможет обустроить купели в городе

вчера, 16:59
Общество 11

Экс-губернатор Приамурья Олег Кожемяко дарит собаку за рецепт семейного счастья