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15 января 2018, 18:39 1

Двое жителей Новокиевского Увала с начала года обворовали четыре гаража

Двое жителей Новокиевского Увала с начала года обворовали четыре гаража

В Амурской области полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж из гаражей. Преступники орудовали в селе Новокиевский Увал. На данный момент им инкриминируется четыре преступных эпизода.

По информации амурского управления МВД, в январе этого года в дежурную часть поступили заявления от нескольких жителей Новокиевского Увала. Они сообщили, что из их гаражей похищены детские автомобильные кресла, автомобильные компрессоры, наборы ключей и другое имущество.

Предварительно установлено, что подозреваемые проникли в один из гаражей, взломав навесной замок. В остальных случаях проникновение в помещения облегчили незапертые ворота. Злоумышленники арматурой разбивали стекла автомобилей и забирали чужое имущество.

В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

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#закон #происшествия

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