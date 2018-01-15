Благовещенцы намерены судиться с «управляйкой» из-за затопленной квартиры

Жильцы одного из домов Благовещенска подозревают, что в их управляющей компании делают все, чтобы они не смогли вовремя обратиться в суд. В начале декабря в комнате прорвало горячую трубу. Жильцы говорят, что в компании им не отдают акт, составленный в прямом смысле по горячим следам.

Квартире нанесен серьезный ущерб, чудом не пострадали дети, говорят жильцы. Рассказывают, что за несколько дней до ЧП, порывы были в подвале. В квартире на первом этаже по адресу: Загородная, 48, стоял пар, от которого намокли ковры и телевизор. Затем 6 декабря трубу прорвало в санузле квартиры. Приехавшие сотрудники управляющей компании перекрыли горячую воду, поэтому семья с восьмимесячным ребенком уехала ночевать к родным.

На следующий день, 7 декабря, сантехники должны были трубы заменить. Рано утром приехавшая хозяйка квартиры обнаружила, что ночью труба лопнула еще и в комнате. Вода стояла во всей квартире, ее пришлось вычерпывать ведрами.

«Утром в 7 утра повезла дочку в школу, зашла, а там все затоплено. Зайти было невозможно: стоит вода, пар, запах, как в бане, пострадала вся квартира. Вздулись стены, шкафы, пол. Это повезло, что нас не было дома. Вода из трубы била в стену, в диван и детскую кроватку. Мы только из дивана вычерпали три или 4 ведра кипятка. Матрас весь детский и на взрослой кровати – все насквозь было мокрое. У меня дочки спали, маленькая – в кроватке, старшая – на диване, маленькая вообще от шока бы сразу умерла, ошпарилась!» – рассказала Татьяна Шалашова.

Трубы в квартире полипропиленовые, железные им поменяли лет 10 назад, говорит женщина. По ее словам, жителям обещали гарантию 50 лет. Однако за последние 2 года проблемы с трубами горячего водоснабжения в квартире возникали не раз. Жильцы считают, что это вина их «управляйки» и собираются требовать возмещение материального и морального ущерба в суде. Для этого ущерб должны подсчитать оценщики. А они, в свою очередь, требуют акт осмотра, который был составлен в день ЧП. Но в компании делают все, чтобы не выдать им этот акт, уверяют жители.

«Без оценки и экспертизы я не смогу никакой ущерб возместить. А для этой экспертизы мне нужен этот акт осмотра помещения. Без него оценщики не могут сделать оценку, потому что якобы никакого события не было без этого акта. Стал с нами работать юрист. Позвонил мне, предложил для досудебного урегулирования 50 тысяч рублей. Я говорю: вы посмеялись, что ли? Все полы вздутые, оконный блок весь шатается, то есть там все раздуло. Я говорю, что даже косметический ремонт не смогу на эти деньги сделать. Пострадала мебель, вся квартира пострадала у меня от этого пара. Стоял запах, было невозможно, сейчас уже более-менее. Мне кажется, они специально тянут время и не дают этот акт: ждут, чтобы все просохло. Говорю юристу: дайте нам этот акт, а он говорит, что не успевает его сделать», – поделилась Татьяна.

Хотя компания предоставила жильцам тепловую пушку для просушки помещения, многие вещи, по словам жильцов, испорчены. Сами жители уже насчитали почти 170 тысяч ущерба. И это еще без морального ущерба и без суммы, которую семья сейчас платит за съемное жилье.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, пояснили, что сумма реального ущерба, по их мнению, в квартире гораздо меньше – 50 тысяч рублей. Директор Сергей Молин заверил, что средства эти людям уже перечислили. Что касается акта осмотра, то, по словам руководителя, бумага предоставляется по письменному заявлению, а такого от людей не поступало. При этом сами жители говорят, что заявление написали еще в конце декабря – 29 числа.

«Пришла к нам бумага с требованием оплатить 160 тысяч, но, так как я был в этой квартире, я примерный ущерб видел там. Я отправил еще юриста, для того, чтобы он посмотрел и определил – соразмерная сумма или нет. Он мне доложил, что сумма несоразмерная, мы подготовили им ответ и отправили 50 тысяч рублей на тот счет, который указали в заявлении. Мы написали, что на сумму 160 тысяч мы не согласны, мы вам перечисляем 50 тысяч рублей, мы считаем, что этого достаточно для возмещения ущерба. Если люди хотят возместить ущерб, мы всегда это решаем добровольно без суда. Если хотят заработать денег на этом, тогда это решает суд. Акт осмотра мы тоже с письмом отправили после нового года. Возможно, они его просто еще не получили», – прокомментировал директор ООО «АВК-2» Сергей Молин.

По поводу причин порыва в компании рассказали, что в последнее время по городу проблема с полипропиленовыми трубами – не редкость.

«Второй год уже такая практика не только у нас, но и у других управляющих компаний – почему-то рвутся эти полипропиленовые трубы. При порыве участок вырезается, и туда впаивается новый участок. Мы уже меняли разных производителей, почему-то рвется именно на горячей воде. Изготовителю ничего не предъявишь – они скажут: это эксплуатация. Может быть, повышенная температура теплоносителя – то, что ТЭЦ выдает. Может быть, механическое повреждение – так называемая окалина. Это, когда на улице ремонтируют теплотрассы, делают сварку, окалина попадает в трубу. В трубу потом запускают теплоноситель, и все эти металлические окалины и камушки летят по трубам и разрезают их изнутри. Предполагаем, что материал труб, хоть и декларировали, что 50 лет на него гарантия, он не приспособлен для наших параметров, хотя и написано, что 95 градусов могут держать. Это точно не наша вина. Если бы трубы были ржавые и сочились, а мы бы их не меняли, тут да, была бы наша вина», – объяснил Сергей Молин.

По словам директора управляющей компании, они готовы встретиться с жильцами в суде. И если суд решит, что сумма ущерба гораздо больше выплаченных 50 тысяч рублей, разницу компания возместит.

Корреспондент Амур.инфо связался с жильцами, и те категорически опровергли, что получали какую-либо сумму от управляющей компании.