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15 января 2018, 18:09 0

Благовещенцев приглашают на вечер «Beatles-мания»

Во вторник, 16 января, благовещенские библиотекари приглашают всех поклонников творчества The Beatles отметить Всемирный день этой группы. Вечер «Beatles-мания» начнётся в 18:00 в библиотеке «Молодёжная» по адресу: улица Ленина, 72.

«По версии журнала Rolling Stone, именно The Beatles занимают первое место в списке величайших исполнителей всех времен. И 16 января в честь этой знаменитой группы во всем мире проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четвёрки, а преданные поклонники вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством битлов», – рассказали в библиотеке «Молодежная».

В программе: лекция «Ливерпульская четвёрка», аудиовикторина по песням битлов, кинофильм о группе и много музыки. Все желающие смогут исполнить свои любимые хиты от Beatles.

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#жизнь

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