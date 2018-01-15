В Амурской области готовят внештатных саперов

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, подготовлены первые военнослужащие мотострелковых подразделений с углубленными знаниями и практическими навыками по саперному делу.

Дополнительная подготовка внештатных специалистов-саперов проводится в связи с возросшей ролью противоминной войны в современных вооруженных конфликтах.

В течение недели с отличниками по инженерной подготовке со всех мотострелковых подразделений объединения проводили практические тренировки по обнаружению мин, определению их типа и классификации, а также уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда. Военнослужащих обучали правильному использованию войсковых миноискателей. Особое внимание на занятиях уделялось минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов. Каждый получил навык правильного изготовления накладного заряда и подрыва условного фугаса.

Всего к обучению было привлечено около 500 военнослужащих. В дальнейшем планируется продолжить практику дополнительной подготовки внештатных саперов из состава военнослужащих мотострелковых подразделений, сообщается на сайте ВВО