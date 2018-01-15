Амурский краеведческий музей масштабно отметит 160-летие Приамурья

Все мероприятия Амурского областного краеведческого музея в этом году посвящаются 160-летию Амурской области. Праздновать юбилей будут новыми проектами, выставками, разработанными специально под эту дату.

Главное событие, по словам директора учреждения Елены Пастуховой, – смотр-конкурс музеев области. Им предстоит представить в районах масштабные новые мероприятия и формы для разных посетителей. Будут передвижные выставочные проекты по всему региону для того, чтобы рассказать амурчанам историю создания области.

«Хочу обратить внимание и на конференцию, которую мы проведем в Албазине. Она традиционная, в этом году мы посвящаем ее 160-летию и приглашаем краеведов, ученых, музейщиков, творческую интеллигенцию со всего Дальнего Востока. В этом году конференция станет межрегиональной, это тоже вполне закономерно, потому что историю Амурской области мы начинаем с истории основания и защиты Албазина – первой столицы Приамурья», – рассказала Елена Пастухова службе информации «Эха Москвы в Благовещенске».

Также пройдет съезд всех музеев Амурской области – общественных, муниципальных, ведомственных, учебных. Их основная миссия – образовательная и воспитательная, и каждый из них говорит об уникальности области, о природе, истории, о космонавтике. Кроме того, запланировано более ста выставок. На них сделают акцент на крупные исторические события для Приамурья.