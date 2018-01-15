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15 января 2018, 17:44 6

Благовещенцы не захотели открывать двери колядующим

Благовещенцы не захотели открывать двери колядующим

Благовещенская театральная студия «Этюд» уже пять лет подряд чтит славянские традиции и колядует. Участники студии наряжаются в яркие костюмы и ходят в гости к незнакомым людям. Но не все готовы открывать им двери. Часто колядующим приходится сталкиваться с непониманием и грубостью.

Компании козы, чёрта и других ряженых рады бывают не все. Услышав или увидев колядующих, некоторые горожане спешат закрыть дверь. Другие хоть и открывают двери, но быстрее стараются их закрыть, зачастую даже не дослушав колядки до конца.

«Колядовщики должны были напакостить тем, кто ничего не дал. Вообще, мы должны были забрать эти коврики, но есть УК РФ», – отшучиваются колядующие.

Руководитель театральной студии к такому непониманию со стороны горожан относится спокойно.

«Мало ли кто там приоделся. Особенно, когда целая толпа тебе орёт в домофон и такими ещё странным голосами. Нас сейчас уже раза три раза послали и сказали, что мы мешаем им спать в полвосьмого вечера. Хотя странно, обычно у нас русские люди раньше девяти вечера не ложатся. Мы закон не нарушаем. Можем до 22:00 ходить поздравлять», – сказала руководитель театральной студии «Этюд» (ГДК) Екатерина Набока.

В одном из подъездов колядующим и вовсе никто не открыл двери. Но были и те, кто в этот вечер угостил гостей конфетами и дал немного денег, а некоторые даже обижались, почему к ним не зашли. Правда, таких людей немного.

«Я рано спать ложусь и напугалась. А потом подумала – это ведь старинный такой обычай. Когда было нам лет по 10, я тогда в деревне жила, там вообще никто никого не боится. А сейчас это ведь в городе. Совсем другое дело. Сейчас иной раз живём, соседей не знаем. Хотя здесь мы уже 25 лет живём», – поделилась пенсионерка Мария Чечетина.

За два часа ряженые наколядовали пять килограммов конфет и 200 рублей. Говорят, это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году. Но главное для школьников – повеселиться и напомнить о славянских традициях.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад



    За два часа ряженые наколядовали пять килограммов конфет и 200 рублей. Говорят, это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году.



    Хорошо хоть не убили...

  • Лена-Леночка

    Лена-Леночка
    3 часа назад

    Жалко что к нам не пришли. Я бы с удовольствием открыла. Всегда верила что колядующие действительно достаток и благополучие в дом приносят.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Хорош достаток - одни убытки от них. И в деньгах, и в сладостях. Но главное верить, что эти расходы принесут прибыль. Классическая схема - жертвуй щас, а хорошо будет потом. В будущем. Может быть.

  • insta

    insta
    3 часа назад

    Повеселило. Что говорить, то было раньше. Пока за конфетами уйдешь, обчистят. Кто его знает, с какими действительно намерениями колядуют.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Не люблю попрошаек. Вчера один хмырь у меня сигареты колядовал. Долго мне рассказывал, что у него денег нет. Желание есть, здоровье есть, а денег нет. Выклянчил-таки, теперь жду благополучия и достатка....

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Victrix

    Не люблю попрошаек. Вчера один хмырь у меня сигареты колядовал. Долго мне рассказывал, что у него денег нет. Желание есть, здоровье есть, а денег нет. Выклянчил-таки, теперь жду благополучия и достатка....



    Молодец, продлил свою жизнь на одну не выкуренную сигарету

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