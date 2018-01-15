В Райчихинске загорелся дом: люди спаслись до прибытия пожарных

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15 января во второй половине дня случился пожар в Райчихинске. Горел деревянный жилой дом по улице Тихой, в котором находились два человека. Им удалось выбраться из горящего здания до прибытия пожарных.

Как пояснили в амурском управлении МЧС, сообщение о пожаре было запоздалым. На момент прибытия спасателей пламя вырывалось из окон дома. По предварительной информации, огонь повредил стены, потолок, крышу, окна. Распространения огня на рядом стоящее строение удалось избежать.

На месте работали две автоцистерны, инспектор отдела надзорной деятельности, представители прокуратуры и местной администрации, скорая помощь. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем.