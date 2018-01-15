Амурчане помогут переписать дневники писателя и журналиста Юрия Залысина

Фото: runyweb.com

Жители области помогут переписать дневники известного амурского писателя и журналиста Юрия Залысина. Ранее его семья передала личные документы на хранение в Амурский краеведческий музей, и там искали волонтеров, которые бы согласились на скрупулезную работу. Добровольцы нашлись.

Работа предстоит непростая, поскольку некоторые рукописи плохо читаются. Кроме того, иногда сложно разобрать почерк и основную мысль автора.

До нового года на просьбу музея откликнулись несколько человек. Среди них пенсионеры-преподаватели, молодые люди, школьники 10-11 классов, которые увлекаются литературой и хотят написать исследовательские работы на основе дневников.

«Работа трудная, очень кропотливая. Работа, которая потребует от всех терпения. Потому что это очень непросто – погрузиться в ежедневную жизнь и восстановить прямо по дням. Это требует такой сосредоточенности… Наша задача – начать работать, чтобы первые наши волонтеры смогли бы апробировать, найти какую-то методику работы, понять, что получается лучше, что получается хуже, понятен ли почерк», – рассказала службе информации «Эха Москвы в Благовещенске» директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова.

После 20 января волонтеры встретятся и обсудят все детали работы. Задача музея – не набрать большое количество людей, а начать работать и систематизировать рукописи. Постепенно материалы переведут в электронный формат и разместят на сайте музея.