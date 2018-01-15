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15 января 2018, 16:59 3

Администрация Благовещенска поможет обустроить купели в городе

Власти Благовещенска примут участие в организации ежегодных крещенских купаний на Зее. За помощью в администрацию обратилась общественная организация «Аквайс-спорт» – именно она ежегодно за свой счет готовила прорубь. В этот раз общественники рассказали, что им не хватает средств.

На обустройство двух прорубей нужно около 150 тысяч рублей. Мэрия откликнулась на просьбу о помощи, 15 января первый заммэра осмотрел место для купаний на Амурской, 1.

Чиновники рассказали, что они помогут со спецтехникой и выделят строительные материалы – нужно оборудовать спуск к воде, а также огородить место купаний и укрыть его брезентом.

«В этом году, исходя из ситуации, которая складывается на территории городского округа, администрацией принято решение взять под свой контроль всю организацию. Все делается для пользы жителей города, чтобы у нас не случилось никаких эксцессов, чтобы у нас все прошло безопасно, организованно, чтобы после прохождения Крещения никто не попал в больницу. Тем более, чтобы никого из наших граждан мы не потеряли», – сказал первый заместитель мера Благовещенска Владимир Константинов.

Крещенские купания начинаются с 18 на 19 января. В Благовещенске окунуться можно будет на реке Зее – в районе Амурской, 1, на турбазе «Мухинка» и на Амуре в районе переулка Уралова. В прошлом году, по подсчетам организаторов, окунуться решились несколько тысяч амурчан. А уже в среду на Зее начнут делать иордань – это прорубь в форме креста, в которой в день Крещения будут освящать воду.

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#жизнь

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 часов назад

    А с какого будуна налоги город тратит на обряд религиозный. Девать некуда? Я так думаю летом на обустройство пляжа можно было бы потратьить, коль девать некуда. На двух реках город стоит а искупаться негде. Коль нет пожертвований на иордань, значит так она основной части населения нужна.

    Никто из администрации не хочет ответить за нецелевое расходование средств?

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Нагрузят работяг копеешных ДЭУ и ГСТК обустраивать и техникой их? Пусть этот зам лучше узнает почему работягам рабочие перчатки раз в месяц выдают.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    Собаководам на заметку! Обратитесь в администрацию, пусть сделают площадки для выгула собак.

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