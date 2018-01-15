Администрация Благовещенска поможет обустроить купели в городе

На обустройство двух прорубей нужно около 150 тысяч рублей. Мэрия откликнулась на просьбу о помощи, 15 января первый заммэра осмотрел место для купаний на Амурской, 1.

Чиновники рассказали, что они помогут со спецтехникой и выделят строительные материалы – нужно оборудовать спуск к воде, а также огородить место купаний и укрыть его брезентом.

«В этом году, исходя из ситуации, которая складывается на территории городского округа, администрацией принято решение взять под свой контроль всю организацию. Все делается для пользы жителей города, чтобы у нас не случилось никаких эксцессов, чтобы у нас все прошло безопасно, организованно, чтобы после прохождения Крещения никто не попал в больницу. Тем более, чтобы никого из наших граждан мы не потеряли», – сказал первый заместитель мера Благовещенска Владимир Константинов.

Крещенские купания начинаются с 18 на 19 января. В Благовещенске окунуться можно будет на реке Зее – в районе Амурской, 1, на турбазе «Мухинка» и на Амуре в районе переулка Уралова. В прошлом году, по подсчетам организаторов, окунуться решились несколько тысяч амурчан. А уже в среду на Зее начнут делать иордань – это прорубь в форме креста, в которой в день Крещения будут освящать воду.