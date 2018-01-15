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15 января 2018, 16:34 4

В Белогорске вандалы продолжают портить автобусные остановки

В Белогорске вандалы продолжают портить автобусные остановки

Три автобусных павильона пострадали в Белогорске от рук вандалов. Порчу городского имущества обнаружили 15 января. Один павильон оказался серьезно поврежден, два других – разрисовали. Почерк оставленных надписей один и тот же, отмечают в администрации города.

Два павильона изрисовали черной краской в микрорайоне Южный. Граффити появились в дни новогодних каникул. Содержание написанного, возможно, поможет правоохранительным органам разыскать авторов незаконных изображений.

Кроме того, неизвестные разрушили павильон в районе городского ЗАГСа. «Выломаны листы поликарбоната и оставлены рядом с остановкой. Пострадала и крыша павильона. Соответствующее заявление будет направлено в полицию. Отмечу, что нападению вандалов эта остановка уже подвергалась в конце прошлого года. Тогда ее восстановление обошлось более чем в 12 тысяч рублей. Надеемся, что удастся найти нарушителей, которые возместят причиненный городскому имуществу ущерб», – сказала директор муниципального предприятия Любовь Гаевая.

В прошлом году от рук вандалов в Белогорске пострадали 10 павильонов из поликарбоната. Нарушители вырывали листы, изрисовывали и опрокидывали павильоны.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    8 часов назад

    нам нужны чугунные или стальные антивандальные остановки

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    8 часов назад

    Либо малолетки тупые, оставляют координаты. Либо их умно троллят. В общем Даня попал по любому я думаю, местным ментам на радость.

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    5 часов назад

    Тупорылые. Штраф наложить на сумму ущерба и поставить и на учет. Чтобы никуда не смогли потом устроиться на нормальную работу.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Делать нужно по ПОТРЕБНОСТЯМ а не по желаниям. Есть более важные задачи, чем делать просрачные остановки, а потом в них постоянно вкладываться.

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