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15 января 2018, 16:06 13

В благовещенском гипермаркете продают пиво с автомобиля «Жигули»

В благовещенском гипермаркете продают пиво с автомобиля «Жигули»
Фото: instagram.com/mreporter_blg

В гипермаркете торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Мухина в Благовещенске, установили автомобиль «Жигули» желтого цвета. Транспорт используется как площадка для продвижения товара. На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе маркетинга этой сети гипермаркетов, «Жигули» появились в магазине 15 января. Машину рано утром затолкали на территорию торговой точки, до этого с нее был снят двигатель, чтобы не повредить напольную плитку.

«Предварительно покупался автомобиль "Жигули", он перебирался, перекрашивался, и добавили этажерки для выкладки товара», – отметили в отделе маркетинга.

Автомобиль будет находиться в магазине как минимум месяц.

Просмотров всего: 3444

#торговля #транспорт

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    9 часов назад

    А если угонят? Или ГИБДД на арестплощадку забепт - он ведь без документов, да еще и изменения в консрукции.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    9 часов назад

    А потом удивляются обыдлению народа

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад



    ~~Машину рано утром затолкали на территорию торговой точки, до этого с нее был снят двигатель, чтобы не повредить напольную плитку.



    У Жучки движок по полу волочился? О_О

  • mp2mp

    mp2mp
    9 часов назад

    Двигатель и напольная плитка, понять бы. Интересно читают хоть, прежде чем дать новость в ленту

  • zheka_z

    zheka_z
    8 часов назад

    Движка и коробка это половина веса автомобиля.К чему такой глупый сарказм?

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    8 часов назад

    или чтобы текущим маслом плитку не засрать

  • Хмык

    Хмык
    8 часов назад

    zheka_z

    Движка и коробка это половина веса автомобиля.К чему такой глупый сарказм?



    Так то половина веса автомобиля. А тут про Жигули.



  • mp2mp

    mp2mp
    6 часов назад

    Сарказм отсутствует. Ни кто точно не знает причина в весе или речь про другое. Как там Лада золотистая заезжала, выезжала? Тоже со снятым

  • АНАСТЕЙШЕН

    АНАСТЕЙШЕН
    6 часов назад

    Клёво!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    6 часов назад

    Жигули-это машина. Кто не водил Жигули, тот не мужчина.

  • MaksB

    MaksB
    6 часов назад

    С машины снимали двигатель вовсе не из за того что боялись повредить плитку, с машины вообще все сняли для уменьшения ее веса и просто за не надобностью. Готовили более месяца, машина была уставшая, спасибо всем кто помогал воплотить этот проект в реальность.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Осенью такой в Самбери на Седанке во Владике стоял. Наверное, перегнали)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    zheka_z

    Движка и коробка это половина веса автомобиля.К чему такой глупый сарказм?



    Каким местом двигатель может повредить пол?

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