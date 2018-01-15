В благовещенском гипермаркете продают пиво с автомобиля «Жигули»

Фото: instagram.com/mreporter_blg

В гипермаркете торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Мухина в Благовещенске, установили автомобиль «Жигули» желтого цвета. Транспорт используется как площадка для продвижения товара. На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе маркетинга этой сети гипермаркетов, «Жигули» появились в магазине 15 января. Машину рано утром затолкали на территорию торговой точки, до этого с нее был снят двигатель, чтобы не повредить напольную плитку.

«Предварительно покупался автомобиль "Жигули", он перебирался, перекрашивался, и добавили этажерки для выкладки товара», – отметили в отделе маркетинга.

Автомобиль будет находиться в магазине как минимум месяц.