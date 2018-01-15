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15 января 2018, 16:01 15

Влог губернатора: как Александр Козлов увлекся хоккеем и какой еще вид спорта будут развивать в Приамурье

Влог губернатора: как Александр Козлов увлекся хоккеем и какой еще вид спорта будут развивать в Приамурье

«Проиграть нельзя», – так настраивал губернатор сборную Амурской области на международный матч с китайской командой. В Интернете появился новый выпуск видеоблога Gubernator Live. На этот раз он был посвящен любимому виду спорта Александра Козлова – хоккею.

14 января на реке Амур состоялся международный хоккейный матч между амурскими и китайские командами. Это уже вторая подобная встреча. В прошлом году в матче принимал участие губернатор Амурской области. На этот раз с российской стороны была выставлена сборная Амурской области, в которую он не вошел. Но до матча он пришел поддержать команду.

«Вы будете волноваться 14 января, потому что проиграть нельзя, – сказал губернатор. – Надо просто спокойно выйти и выиграть. Для этого я вам желаю почувствовать себя единой командой Амурской области».

Он рассказал, что начал заниматься хоккеем, когда в Райчихинске возглавил компанию «Амурский уголь». А Райчихинск тогда, по словам Александра Александровича, был столицей хоккея. Именно там появилась первая крытая ледовая арена.

Он также рассказал, что тогда, в 2015 году, носил майку с 17-м номером. «Тогда было день рождения Харламова и 70-летие хоккея. И, популяризируя этого великого хоккеиста, мне ребята подарили эту майку», – рассказал Александр Козлов. Сейчас он играет под номером 28.

«На Амуре должен быть футбол – это наша следующая приоритетная задача, – заявил губернатор. – Нужен футбол, я это понимаю. Но пока мы не можем это сделать в рамках ограниченности бюджета. Мы ждем, когда в Амурскую область зайдут крупные компании, которые смогут поддержать спорт больших достижений».

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#губернатор #интернет #спорт #хоккей

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    9 часов назад



    «На Амуре должен быть футбол – это наша следующая приоритетная задача, – заявил губернатор. – Нужен футбол, я это понимаю. Но пока мы не можем это сделать в рамках ограниченности бюджета. Мы ждем, когда в Амурскую область зайдут крупные компании, которые смогут поддержать спорт больших достижений».



    А сейчас чего зашло в область? Рвали свои пуканы наперебой боты на всех ветках про Газпром, Сибур и прочую благодать для области.

    Губернатору Приморья уважение, что не дал обанкротить профессиональный клуб "Луч - Энергия, нашел спонсоров, выплатил все долги по зарплате и развивает профессиональный и детско - юношеский футбол. И без всяких газпромов, сибуров, многочисленных гэс, золота и прочих торов. Без всяких влогов - инстаграммов и пиара. Просто человек работает.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    Ну.."этот" человек тоже пытается в силу своего интеллекта работать. Из всей работы он пока понимает что нужен пиар..Почаще мелькать на телевидении.Был бы Ельцин у власти. Он бы ракеткой махал направо и налево. Устраивать хоккейный балаган за бюджетные деньги он считает приемлемым.....

  • tankist btb

    tankist btb
    8 часов назад

    всё хорошее охаяли. нищий бюджет отсюда и наши потуги. На стадионе Амур нет даже профессионального заточного станка для коньков и нормальной заливочной машины. А вот деньги лупить они могут. Это собственность областная

  • postal

    postal
    6 часов назад

    Влог губернатора

    Влог-это что???

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    postalВлог губернатора

    Влог-это что???


    Блог когда пишут, влог когда языком на камеру балаболят

  • postal

    postal
    6 часов назад

    Аааа,вона че,а я думал что редакция лажанула

    Старею однако

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    лучше б глава области экономикой увлёкся, а не хоккеем.

    вот тут плейлисты, изучает пусть, ...и не благодарите а вот видео интересное

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Когда будет влог о социально направленных мерах?

    О снижении налогового и ЖКХ бремени?

    Наверное надо эти вопросы в влог задавать, а не тут

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Соната

    Когда будет влог о социально направленных мерах?

    О снижении налогового и ЖКХ бремени?

    Наверное надо эти вопросы в влог задавать, а не тут



    Этого не будет никогда поскольку сама система рыночной экономки и ориентации на прибыль не заточена на повышение уровня жизни граждан.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    При рыночной экономике живут еще как страны

    И социально защищены там люди

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Соната

    При рыночной экономике живут еще как страны

    И социально защищены там люди



    Не нужно рассматривать событие в отрыве от комплекса иных событий, о которых вы не думали. Невозможно повышать уровень жизни в стране без постоянной внешней экономической или военной экспансии. Социальная защита в ЭТИХ странах была вынужденная мера на само существование Советского союза, а не забота капиталиста-мироеда о своих гражданах. Западные страны постоянно осуществляют экономическую и военную экспансию. Уничтожая экономики другие стран. Вгоняя в долги другие страны, путём обмана Это необходимо им для расширения ареала хождения ИХ товара приобретаемого за ИХ национальную валюту, чтобы в ИХ экономику поступали доходы со сделок, но при этом объём того, что нужно содержать с налога не увеличивалось. Именно по этому армии капиталистических стран не выполняют функции защиты страны, они работают на интересы капитала, и кстати, чтобы прекращать неудобные вопросы они придумали частные военные компании.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Например, в нашей стране проживает 146 млн. граждан, из них примерно 33 млн. человек бюджетники (чиновники, врачи, учителя, армия, полиция и прочие), а также вся инфраструктура (энергетическая, связи, социальная, транспортная) и 1,3 млн. км. дорог. Пенсионеров по старости 33 млн., детей до 18 лет – 27 млн. Итого 146-(33+33+27) = 53… 53 миллиона граждан содержат своей деятельностью 93 мл. человек, но все 146 млн. содержат на налоги с физлиц дороги (по 112 метров на человека) и инфраструктуру, поскольку это спрятано в цене товара или услуги. Как вы понимаете это весьма грубый, поверхностный расчёт, ведь есть официально не трудоустроенные, инвалиды с полной утратой или частичной трудоспособностью и прочие категории граждан, которые не осуществляют прямой вклад в создание продукта. Есть и безработные, живущие на пособия. Если же налог, это взимание части средств с дохода, то где тот предел процентного соотношения налога к доходу, ну или проще говоря экономически активных людей, приносящих доход с деятельности, к объёму того, что и кого необходимо содержать с налога (протяжённости дорог, количеству бюджетников, армии, полиции, чиновников, инфраструктуры)?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Для того, чтобы увидеть и понять, а затем и найти решение проблемы, необходимо откинув прочую мишуру, оставил саму суть, а уж затем определять цель, как стратегическую задачу и следовать ей тактически верными шагами, решая для этого оперативные вопросы.

    Рассмотрим пример-задачу именно в таком ключе:

    Деньги - эквивалент обмена при совершении сделки, а налог - это часть средств, взимаемых со сделки. В результате денежного обращения создаётся и распределяется некий общественно полезный продукт - товар.

    В экономике существует три субъекта: «А», «Б» и «Г». Где «А» и «Б» - по переменно меняющиеся производитель и покупатель востребованного спросом товара. «Г» – государство, как эмитент, а также гарант законности и безопасности. Между «А» и «Б» осуществляется товарно-денежное обращение - сделка, с которой «Г» взимает налог, условно, в 10%. В обращении между «А» и «Б» ходит созданная эмитентом денежная масса в размере 100 рублей.

    В результате одного полного цикла (оборота 100 рублей) совершены две зарегистрированные ККМ сделки. В итоге был создан один объём товара А (1А), один объём товара Б (1Б) и налоговый долг в размере 20 рублей взимаемый в конце отчётного периода. Если в результате экономической активности увеличить скорость денежного обращения в 4 раза, то получим товара в количестве 4А, 4Б и 80 рублей долга. Увеличение же скорости обращения сделок в 6 раз создаёт товара 6А, 6Б и 120 р. долга. Итог - объём сформированного долга превышает объём денежной массы. При этом уровень жизни и благосостояния «А» и «Б» стал сильно лучше, в натуральном выражении. Но налоговый долг имеет стоимостное выражение и выплатить его нужно будет монетарно, следовательно, необходимо изыскать деньги продавая имущество, или просто передать его по оценочной стоимости и, скорее всего, сильно дешевле, при этом очень велик риск всё равно остаться должником

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Это, по моему мнению, ключевое противоречие, которое сильно замедляет развитие экономики в рыночном её сценарии в условии провозглашения верховенства частной собственности на средства производства.

    Рыночная система не может существовать без постоянной экспансии (в том числе военной) за внешние пределы. То есть, армия, в капиталистических, буржуазных странах, направлена не на защиту народа страны, а исключительно на защиту (через агрессию) и продвижение интересов собственников средств производства – владельцев частного капитала. Они будут рассказывать об угрозах, которые, якобы, создают им другие страны, будут свергать «недемократические режимы» и всё это будет делаться исключительно для расширения ареала использования национальной денежной единицы – доллара.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    я чёй-то не понял, а он нужен этот губернатор КОЗЛОВ, я чё дурачек? что бы какой-то давал мне указание каким я видом спорта должен заниматься. МАП ево мать

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