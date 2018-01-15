Влог губернатора: как Александр Козлов увлекся хоккеем и какой еще вид спорта будут развивать в Приамурье

14 января на реке Амур состоялся международный хоккейный матч между амурскими и китайские командами. Это уже вторая подобная встреча. В прошлом году в матче принимал участие губернатор Амурской области. На этот раз с российской стороны была выставлена сборная Амурской области, в которую он не вошел. Но до матча он пришел поддержать команду.

«Вы будете волноваться 14 января, потому что проиграть нельзя, – сказал губернатор. – Надо просто спокойно выйти и выиграть. Для этого я вам желаю почувствовать себя единой командой Амурской области».

Он рассказал, что начал заниматься хоккеем, когда в Райчихинске возглавил компанию «Амурский уголь». А Райчихинск тогда, по словам Александра Александровича, был столицей хоккея. Именно там появилась первая крытая ледовая арена.

Он также рассказал, что тогда, в 2015 году, носил майку с 17-м номером. «Тогда было день рождения Харламова и 70-летие хоккея. И, популяризируя этого великого хоккеиста, мне ребята подарили эту майку», – рассказал Александр Козлов. Сейчас он играет под номером 28.

«На Амуре должен быть футбол – это наша следующая приоритетная задача, – заявил губернатор. – Нужен футбол, я это понимаю. Но пока мы не можем это сделать в рамках ограниченности бюджета. Мы ждем, когда в Амурскую область зайдут крупные компании, которые смогут поддержать спорт больших достижений».