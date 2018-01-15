Амурские купели проверяют на безопасность

Фото: амурское управление МЧС

В преддверии Крещения в Приамурье проверяют купели. Так, 14 января водолазы ПСО под контролем госинспектора ГИМС обследовали прорубь на реке Зее в Благовещенске. Никаких посторонних предметов в месте крещенских купаний обнаружено не было.

«Уже сейчас на этапе подготовки крещенских купелей государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Амурской области проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей. В частности, специалисты осматривают места, где планируется обустройство купелей. Согласно установленным требованиям безопасности, места купелей должны быть правильно оборудованы и расположены недалеко от берега. Обязательно наличие ограждений и поручней. Если поручни сделаны из металла, то они должны быть обтянуты резиной или любым нескользящим материалом. Также обязательно должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев.

В этом году в Приамурье планируется оборудовать 11 мест для крещенского купания в нескольких населенных пунктах: в Благовещенске, Райчихинске, Зее, Сковородине, Тынде, а также в населенных пунктах Константиновка, Талакан, Прогресс, Февральск, Юктали. Именно столько заявок подано в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России от администраций и организаций Приамурья. Причем прорубь в селе Константиновка уже оборудована и освидетельствована, но открыта будет только 18 января.

В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания в случае необходимости экстренной помощи пострадавшим. Как показывает статистика, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лёд и гибели людей зарегистрировано не было. Тем не менее амурчанам не стоит забывать о правилах безопасности, напоминают специалисты.

Так, необходимо окунаться только в оборудованных местах. Перед тем как идти окунаться в ледяную воду, нужно оценить свои возможности и состояние здоровья, так как, например, при заболевании сердечно-сосудистой или периферической нервной системы купание в проруби противопоказано. Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием. Окунаться следует не больше, чем на 10-15 секунд, сообщает амурское управление МЧС.