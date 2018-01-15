Фонд капремонта Приамурья ищет, где хранить временно свободные средства

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области объявил о проведении открытого конкурса. Он ищет кредитную организацию, которая откроет банковский вклад, как написано на сайте фонда, для размещения временно свободных средств организации.

Прием заявок от претендентов открыт 15 января. Он проводится по адресу: Благовещенск, улица Амурская, 85, 3-й этаж, приемная, в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Данный этап продлится до 12 марта, сообщается на сайте фонда капремонта Приамурья.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты 13 марта. Решение о победителе должны принять до 21 марта.

Начальная (максимальная) цена договора не определена.