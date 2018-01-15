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15 января 2018, 15:39 7

Фонд капремонта Приамурья ищет, где хранить временно свободные средства

Фонд капремонта Приамурья ищет, где хранить временно свободные средства
Фото: kirovnet.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области объявил о проведении открытого конкурса. Он ищет кредитную организацию, которая откроет банковский вклад, как написано на сайте фонда, для размещения временно свободных средств организации.

Прием заявок от претендентов открыт 15 января. Он проводится по адресу: Благовещенск, улица Амурская, 85, 3-й этаж, приемная, в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Данный этап продлится до 12 марта, сообщается на сайте фонда капремонта Приамурья.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты 13 марта. Решение о победителе должны принять до 21 марта.

Начальная (максимальная) цена договора не определена.

Просмотров всего: 829

#финансы

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Комментарии
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  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    10 часов назад

    Ремонты проводите, они деньги собирают и складируют. В МММ положите.

  • Васька Квакин

    Васька Квакин
    9 часов назад

    Дома ремонтировать нужно, а не депозитах деньги прокручивать для обогащения.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    9 часов назад

    .... в офшорах - это лучшее место для хранения честно заработанных денег непосильным трудом.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    8 часов назад

    Всё по накатаной: собрали с населения деньги попилят их через подставные фирмы однодневки, а дома и дальше пусть рушатся. И никто не будет виноват.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    7 часов назад

    временная программа. скоро закончится

  • postal

    postal
    6 часов назад

    Как где?Че за глупости?В наше нелегкое время все знают-на Мальте конечно!!!

    Там ждут не дождутся патриотов России с деньгами!

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    А ведь недавно кричали что денег не хватает нужно поднять стоимость кап ремонта.

    А оно вон чо, столько денег что некуда девать.

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