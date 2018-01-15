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15 января 2018, 15:22 0

В Приамурье больше всех в ДФО чистых источников воды

В Приамурье больше всех в ДФО чистых источников воды
Фото: syncrawnicity.com

В Амурской области менее трех процентов источников воды и водопроводов не соответствует санитарным нормам – это лучший показатель на Дальнем Востоке и один из лучших в России. Таковы результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды в субъектах РФ, который проводила государственная информационная система ЖКХ.

Доля источников и водопроводов, не отвечающих санитарным нормам, в Амурской области составила 2,92 %: 15 источников из 514. Из них восемь – из-за отсутствия санитарной охраны.

На Дальнем Востоке ближе всех к Приамурью по чистоте воды Магаданская область – 7,69 % источников и водопроводов, не соответствующих нормам. На третьем месте в ДФО – Еврейская автономная область – 16,07 %. Следом идут Сахалинская область, Приморский и Хабаровский края. У них соответственно – 17,67 %, 20,87 % и 25 %. Замыкают рейтинг Камчатка (35,62 %), Чукотка ( 44 %) и Якутия (50,35 %).

По России десять субъектов имеют показатели воды выше, чем в Приамурье. Причем в некоторых из них – Республиках Алтай, Мордовия, Ингушетия и Адыгея – 100 % источников соответствуют санитарным нормам.

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#ЖКХ

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