В России стартовал эксперимент по маркировке табачных изделий

Фото: Fair.ru

Исследование является добровольным, новые участники могут подключаться к нему постепенно. С января в тестировании системы маркировки могут поучаствовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку.

Увеличит ли маркировка цены на сигареты, пока неизвестно, однако табачные компании считают, что выбранная технология нанесения меток не сильно повлияет на стоимость пачки либо не повлияет вообще.

В ходе эксперимента папиросы и сигареты будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код станут наносить на каждую пачку и каждый блок сигарет. Он будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства.

«Производитель на конвейере наносит двухмерный уникальный штриховой код на пачку сигарет. Благодаря криптографическому алгоритму его невозможно подделать или скопировать. Информация о нанесении кода на продукцию передается в реестр средств идентификации. Дистрибьютор будет фиксировать поступление и выбытие каждой пачки в первичных документах и передавать информацию в реестр. В свою очередь, розничный продавец на кассе сканирует штрих-код и отправляет информацию о продаже товара оператору фискальных данных и в реестр средств идентификации», – рассказал представитель Центр развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Информационная система эксперимента позволит контролирующим государственным органам получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, данным о сгенерированных кодах маркировки и их передвижениях. Покупатели же могут отсканировать штрих-код на пачке сигарет и получить информацию о ней (место производства и нахождения упаковки в данный момент, ее статус) при помощи бесплатного мобильного приложения. Если данные о продукции, полученные от оператора информсистемы, не будут соответствовать реальному положению вещей, потребители могут направить соответствующее уведомление.