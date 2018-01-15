Обвиняемого в убийстве Андрея Драчева оставили под стражей до июня

Предварительное слушание проводилось в закрытом судебном заседании. Это обычная практика, пояснили в суде. До 23 января в слушании объявлен перерыв. Вероятно, на следующем заседании решат, когда дело начнут рассматривать по существу.

Как сообщало Амур.инфо, на скамье подсудимых находится 25-летний единоборец Анар Аллахверанов. 20 августа 2017 года в центре Хабаровска во время драки он убил 32-летнего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Известный спортсмен скончался в краевой клинической больнице. Аллахверанов около месяца скрывался от следствия. Его объявляли в международный розыск и даже заочно арестовали. МВД по Хабаровскому краю гарантировало полмиллиона рублей за информацию, которая поможет в задержании Анара Аллахверанова. В итоге он сам сдался сотрудникам регионального управления ФСБ России 19 сентября.

Аллахверанова судят по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное наказание.

Погибший спортсмен Андрей Драчев родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работает в спортивной школе Райчихинска тренером-преподавателем по пауэр-лифтингу.