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15 января 2018, 15:09 4

Обвиняемого в убийстве Андрея Драчева оставили под стражей до июня

Обвиняемого в убийстве Андрея Драчева оставили под стражей до июня

Хабаровский краевой суд продлил до 29 июня срок заключения под стражей Анару Аллахверанову, обвиняемому в убийстве известного спортсмена Андрея Драчева. 15 января в суде началось предварительное слушание.

Предварительное слушание проводилось в закрытом судебном заседании. Это обычная практика, пояснили в суде. До 23 января в слушании объявлен перерыв. Вероятно, на следующем заседании решат, когда дело начнут рассматривать по существу.

Как сообщало Амур.инфо, на скамье подсудимых находится 25-летний единоборец Анар Аллахверанов. 20 августа 2017 года в центре Хабаровска во время драки он убил 32-летнего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Известный спортсмен скончался в краевой клинической больнице. Аллахверанов около месяца скрывался от следствия. Его объявляли в международный розыск и даже заочно арестовали. МВД по Хабаровскому краю гарантировало полмиллиона рублей за информацию, которая поможет в задержании Анара Аллахверанова. В итоге он сам сдался сотрудникам регионального управления ФСБ России 19 сентября.

Аллахверанова судят по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное наказание.

Погибший спортсмен Андрей Драчев родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работает в спортивной школе Райчихинска тренером-преподавателем по пауэр-лифтингу.

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#криминал #происшествия #Райчихинск #суды

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Комментарии
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  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    10 часов назад

    Жесточайшее, не менее 20 лет строгоча, наказание понторезу, его существование должно быть испорчено, без шансов на иное.

  • mp2mp

    mp2mp
    9 часов назад

    Видимо стандартная схема будет, затянуть всё максимально подольше, а там и решение подойдёт максимально строгое

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Животных нужно держать в клетке постоянно. Закон любого зоопарка, как это оказалось среди титулованных спортсменов непонятно

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    Что хомячки запикали, уличная драка была один на один, оба спортсмены. Ну переборщил, дали бы годик и ладно

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