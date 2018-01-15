Благовещенец решил вернуть мотоцикл со штраф-стоянки, написав заявление об угоне

Благовещенский городской суд вынес приговор местному жителю за заведомо ложный донос. Мужчина, не желая платить штраф, написал в полицию заявление об угоне своего мотоцикла. При этом он знал, что его транспортное средство находится на штраф-стоянке.

Заявление об угоне благовещенец написал в июле 2017 года. Он пришел в отдел полиции № 2 и сообщил, что со двора его дома по улице Юбилейной угнали мотоцикл Honda. Заявление зарегистрировали в книге учета сообщений о происшествиях. Но в итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Оказалось, что молодой человек знал, что его мотоцикл находится на штраф-стоянке.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый в присутствии своего защитника ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём дачи в ходе предварительного расследования полных, последовательных, признательных показаний; наличие двоих малолетних детей у виновного. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено», – сообщает горсуд.

В итоге подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком один год.