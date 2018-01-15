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15 января 2018, 14:20 11

Экс-губернатор Приамурья Олег Кожемяко дарит собаку за рецепт семейного счастья

Экс-губернатор Приамурья Олег Кожемяко дарит собаку за рецепт семейного счастья
Фото: instagram.com

Бывший губернатор Амурской области Олег Кожемяко хочет подарить щенка мареммо-абруццкой породы тому, кто расскажет самую интересную историю о своем семейном счастье. Конкурс нынешний губернатор Сахалинской области проводит в своем блоге в Инстаграме.

«В первые дни января наши питомцы Шарлотта и Плутон подарили нам четырех пушистых символов Нового года. Мареммы – большие и свободолюбивые собаки, которые не могут жить на цепи или в городской квартире, они ценят открытое пространство и свежий воздух. Уверен, что среди моих читателей найдется немало тех, кто сможет предоставить одному из щенков комфортные условия и дружбу. Поделитесь в комментариях к этому сообщению рецептом своего семейного счастья. Автор самой интересной истории получит от меня в подарок верного друга и надежного защитника», – написал в своее микроблоге Олег Кожемяко.

Желающих получить щенка от власть имущего оказалось немало. Пользователи Инстаграма оставили уже более 400 комментариев со своим видением семейного счастья. Кто-то цитировал стихотворения различных авторов, кто-то рассказывал о своей семье и родителях, которые прожили вместе много лет.

«Счастье – это когда все твои родные люди живы, здоровы. Когда мир и спокойствие не только в семье, но и во всем мире!» – написала пользователь okssma6988.

«Меня как творческого человека всегда интересовало понятие "счастье". Долгое время пыталась узнать взгляды на жизнь с помощью книг: современных авторов и классиков, так же при разговоре с другими людьми. Оказывается, счастье - оно для каждого своё. Если для меня, то счастье – это реализовать себя в жизни, найти то, что искал, и достичь того, к чему стремился. А еще, это отсутствие страха перед будущим и обиды за бесцельно потраченное прошлое», – порассуждала пользователь marrinastihina.

«Рецепт семейного счастья у каждого свой, кто-то измеряет счастье в благополучии, престижной работе, количестве детей в доме и т. д. А для меня счастье – это когда открываешь дверь своей квартиры, а тебя встречают два пушистых хвоста. И сразу забываешь про все неприятности, про трудный рабочий день, про плохую погоду, настроение. Для меня счастье – это дом, в котором есть собака», – с таким рецептом семейного счастья пытается выиграть собаку пользователь t_zabara.

«Принимайте мужа таким, каков он есть, не перекраивайте его под себя. Оставляйте ему пространство для себя самого, не стоит заполнять собою все – ему просто нечем будет дышать. Доверяйте супругу. Умейте прощать. Будьте открыты и искренни. Обогащайте друг друга. Сделайте критику конструктивной. Принимайте его родителей (будьте им благодарны, ведь если бы не они, у вас не было бы мужа). Делайте что-то и думайте вместе, принимайте совместные решения. Поддерживайте друг друга. Помните, что семья – то место, где тепло, уютно и куда хочется возвращаться», ­– поделилась victoriakydraeva.

Как рассказали в одном из клубов служебного и любительского собаководства, собаки мареммо-абруццкой породы на Дальнем Востоке – редкость. На весь Благовещенск таких всего две. Ближайшие питомники, где их можно приобрести, находятся в Москве и Московской области. Цена зависит от такого, для каких целей приобретается питомец – для разведения, выставок или просто для души. Животное с документами стоит гораздо дороже. Двухнедельного питомца мареммо-абруццкой породы без документов предложили одни из московских заводчиков корреспонденту «Амур.инфо» за 20 тысяч рублей. За двухнедельного малыша с документами и родителями-чемпионами просят 50 тысяч рублей.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    11 часов назад

    Я бы написал, но мне собака нафик не нужна. Я ёжиков люблю. В собственном соку.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    11 часов назад

    Самовывоз или наложенным можно?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    11 часов назад

    Рецепт семейного счастья - не воровать. Жить по совести и чести.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 часов назад

    Достройте тоннель на материк и будет вам счастье.

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    10 часов назад

    Ух как воротит от этих сыто-довольных рож воров вертикали власти. Собачек он за какую-то -рень вручать собрался. Что ты с этими рассказиками делать будешь? Кожемяко - ты ВОР. Твое место в тюрьме рядом с Хризманом, Белых и остальными уплюдками.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    9 часов назад

    Что царь, то и обезьянен. Фантазии ноль.

  • nerro

    nerro
    9 часов назад



    Двухнедельного питомца мареммо-абруццкой породы без документов предложили одни из московских заводчиков корреспонденту «Амур.инфо» за 20 тысяч рублей. За двухнедельного малыша с документами и родителями-чемпионами просят 50 тысяч рублей.



    Может всё-таки двухмесячного щенка? Двухнедельные только-только глазки открыли. да и питаться самостоятельно не могут.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    7 часов назад

    Чтоб ты здох . Вот тогда у меня будет счастье. Ты отобрал земли и лес у амурчан. Скоро высохнешь кощей дрыщавый.

  • Кирил

    Кирил
    5 часов назад

    Об Короткове прочитав. Понимаю сколько же Кожемяко денег украл.

    Собак его на консервы голодному народу КНДР.

    Хоть кому то будет польза!

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    Олег напиши про то как с Гуменюком горнолыжную базу в Натальино

    обокрали

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    Скотобаза...

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