Экс-губернатор Приамурья Олег Кожемяко дарит собаку за рецепт семейного счастья

Фото: instagram.com

Бывший губернатор Амурской области Олег Кожемяко хочет подарить щенка мареммо-абруццкой породы тому, кто расскажет самую интересную историю о своем семейном счастье. Конкурс нынешний губернатор Сахалинской области проводит в своем блоге в Инстаграме.

«В первые дни января наши питомцы Шарлотта и Плутон подарили нам четырех пушистых символов Нового года. Мареммы – большие и свободолюбивые собаки, которые не могут жить на цепи или в городской квартире, они ценят открытое пространство и свежий воздух. Уверен, что среди моих читателей найдется немало тех, кто сможет предоставить одному из щенков комфортные условия и дружбу. Поделитесь в комментариях к этому сообщению рецептом своего семейного счастья. Автор самой интересной истории получит от меня в подарок верного друга и надежного защитника», – написал в своее микроблоге Олег Кожемяко.

Желающих получить щенка от власть имущего оказалось немало. Пользователи Инстаграма оставили уже более 400 комментариев со своим видением семейного счастья. Кто-то цитировал стихотворения различных авторов, кто-то рассказывал о своей семье и родителях, которые прожили вместе много лет.

«Счастье – это когда все твои родные люди живы, здоровы. Когда мир и спокойствие не только в семье, но и во всем мире!» – написала пользователь okssma6988.

«Меня как творческого человека всегда интересовало понятие "счастье". Долгое время пыталась узнать взгляды на жизнь с помощью книг: современных авторов и классиков, так же при разговоре с другими людьми. Оказывается, счастье - оно для каждого своё. Если для меня, то счастье – это реализовать себя в жизни, найти то, что искал, и достичь того, к чему стремился. А еще, это отсутствие страха перед будущим и обиды за бесцельно потраченное прошлое», – порассуждала пользователь marrinastihina.

«Рецепт семейного счастья у каждого свой, кто-то измеряет счастье в благополучии, престижной работе, количестве детей в доме и т. д. А для меня счастье – это когда открываешь дверь своей квартиры, а тебя встречают два пушистых хвоста. И сразу забываешь про все неприятности, про трудный рабочий день, про плохую погоду, настроение. Для меня счастье – это дом, в котором есть собака», – с таким рецептом семейного счастья пытается выиграть собаку пользователь t_zabara.

«Принимайте мужа таким, каков он есть, не перекраивайте его под себя. Оставляйте ему пространство для себя самого, не стоит заполнять собою все – ему просто нечем будет дышать. Доверяйте супругу. Умейте прощать. Будьте открыты и искренни. Обогащайте друг друга. Сделайте критику конструктивной. Принимайте его родителей (будьте им благодарны, ведь если бы не они, у вас не было бы мужа). Делайте что-то и думайте вместе, принимайте совместные решения. Поддерживайте друг друга. Помните, что семья – то место, где тепло, уютно и куда хочется возвращаться», ­– поделилась victoriakydraeva.

Как рассказали в одном из клубов служебного и любительского собаководства, собаки мареммо-абруццкой породы на Дальнем Востоке – редкость. На весь Благовещенск таких всего две. Ближайшие питомники, где их можно приобрести, находятся в Москве и Московской области. Цена зависит от такого, для каких целей приобретается питомец – для разведения, выставок или просто для души. Животное с документами стоит гораздо дороже. Двухнедельного питомца мареммо-абруццкой породы без документов предложили одни из московских заводчиков корреспонденту «Амур.инфо» за 20 тысяч рублей. За двухнедельного малыша с документами и родителями-чемпионами просят 50 тысяч рублей.