Слабый снег на востоке Приамурья: прогноз погоды на 16 января

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В Амурской области 16 января установится переменная облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 26…31 градус, местами – минус 36…41. Днем столбики термометров остановятся на отметках 14…19 градусов ниже нуля, в отдельных районах будет 23…28 градусов мороза. В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Термометры ночью покажут 26…28 градусов мороза, днем – минус 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL