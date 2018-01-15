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сегодня, 13:04 0

Полицейские спасли водителя на трассе, которому стало плохо

Полицейские спасли водителя на трассе, которому стало плохо
Фото: пресс-служба областного управления МВД

Автоинспекторы Приамурья оказали помощь водителю, которому стало плохо на трассе в Октябрьском районе. Его доставили в лечебное учреждение, где мужчиной занялись медики.

Сотрудники экипажа ДПС старший лейтенант полиции Алексей Шуранов и лейтенант Павел Тузов несли службу в Октябрьском районе. На трассе они остановили легковой автомобиль для проверки. Полицейские заметили, что водитель бледный и речь его нарушена. При дальнейшем общении с автоинспекторами мужчина начал задыхаться и потерял сознание.

Сотрудники ГИБДД оказали ему первую помощь и, устранив возможные риски, доставили водителя в ближайшее лечебное учреждение, где тот пришел в себя.

Благодаря действиям сотрудников полиции удалось избежать тяжелых последствий, сообщает пресс-служба областного управления МВД. На дороге могли пострадать не только водитель, но и другие участники дорожного движения.

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#здоровье #происшествия #транспорт

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