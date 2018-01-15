В Хабаровском крае амурчанина поймали на незаконной перевозке рыбы и черной икры

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В Хабаровском крае полиция возбудила уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Амурской области. Мужчина попался на перевозке незаконного груза – рыбы и черной икры.

На участке автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре госавтоинспекторы остановили иномарку под управлением 49-летнего амурчанина. Мужчина перевозил рыбу осетровых пород (59 килограммов фрагментов туш и 3 особи весом 17 килограммов) и около 1 килограмма осетровой икры. Со слов водителя, он вез деликатес в Хабаровск по просьбе знакомого – мужчине обещали плату за транспортировку незаконного груза.

Рыба и икра были изъяты, образцы направили на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Кроме того, на незаконной перевозке рыбы осетровых пород и черной икры на этом же участке дороги попался 34-летний житель города Николаевска-на-Амуре. В отношении него также возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.