В России иностранным агентом могут признать за репост

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Инициаторами законопроекта стала группа депутатов и сенаторов от разных партий. Среди них вице-спикер Думы от «Единой России» Петр Толстой, глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин из «Справедливой России» и председатель комитета СовФеда по законодательству Андрей Клишас. За законопроект не проголосовали фракции ЛДПР и КПРФ. Парламентарий от ЛДПР Андрей Свинцов на заседании профильного комитета заявил, что законопроект ограничивает свободу слова.

Леонид Левин называет поправки техническим дополнением к закону, который и ввел само понятие «СМИ, выполняющее функции иностранного агента». Они позволят объявлять иностранными агентами не только юридические, но и физические лица. «Физические лица могут быть признаны средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — сказано в проекте.

Для этого нужно соблюдение двух условий: публичное распространение информации и финансирование из-за рубежа. «Аналогичный закон действует в США с 1938 года», – добавил Петр Толстой. По его словам, поправки могут распространиться на блогеров, если «будет доказано, что они получают финансирование от иностранных государств». После вице-спикер Госдумы назвал еще одно условие – блогер должен быть зарегистрирован как СМИ.

По мнению юриста Александра Молохова, доказать иностранное финансирование блогеров будет несложно, так как «по закону блогер будет обязан раскрывать источники финансирования». Адвокат Александр Зинуров дополнил: «Блогеры могут получать иностранное финансирование не напрямую, а завуалированно. Например, в виде пожертвований от людей, которые получили деньги из-за рубежа».

​Еще одна норма законопроекта обязывает маркировать все сообщения СМИ, внесенных в реестр иноагентов, при распространении в России. Без маркировки распространение материалов запрещается, сказано в проекте закона. Это касается как самих изданий, так и тех, кто перепечатывает их статьи или передает в эфире, а также пользователей социальных сетей, которые захотят сделать репост.

Реестр СМИ-иноагентов ведет Минюст. Ведомство включило в реестр девять зарубежных изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую службу «​​Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Поправки вступят в силу после принятия во втором и третьем чтениях Думой, одобрения Советом Федерации, подписи президента и опубликования. Срок представления поправок ко второму чтению определен до 16 января.