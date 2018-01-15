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15января
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сегодня, 12:05 5

Амурстат: средняя зарплата в Приамурье достигла почти 40 тысяч рублей

Амурстат: средняя зарплата в Приамурье достигла почти 40 тысяч рублей
Фото: vestiprim.ru

Амурстат опубликовал данные по средней заработной плате в Приамурье за ноябрь 2017 года. Этот показатель вплотную подошел к 40 тысячам рублей, составив 39 635 рублей. Для сравнения: в октябре 2017 года средняя зарплата амурчан составляла 38 658 рублей.

Значительно превышают средний показатель зарплаты в сфере научных исследований и разработок. Здесь средняя заработная плата в ноябре 2017 года составила 74 859 рублей. В остальных сферах, которые приводит Амурстат, получают значительно меньше: высшее образование – 39 292 рубля, деятельность в области здравоохранения – 37 757 рублей, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 34 234 рубля.

Самой низкооплачиваемой оказалась сфера дошкольного образования. Здесь средняя зарплата в ноябре 2017 года составила 20 250 рублей. Это 51 % к средней зарплате в целом по Амурской области за ноябрь 2017 года (39 635 рублей).

Если рассматривать период с января по ноябрь 2017 года, то в этом случае средняя заработная плата в регионе составила 36 226 рублей. По этому показателю самой «богатой» сферой, опять же, оказались научные исследования и разработки – 63 358 рублей, а самой «бедной» – сфера дошкольного образования – 19 869 рублей.

Численность рабочей силы в Амурской области в 2017 году составила 413 565 человек. Из них занятыми оказались 389 277 человек, а безработными – 24 288. Для сравнения: в 2016 году эти показатели составили 413 997, 389 410 и 24 587 человек соответственно.

Как сообщало Амур.инфо, ранее была озвучена средняя ориентировочная зарплата для амурских педагогов, врачей и работников социальной сферы в 2018 году.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Dimas

    Dimas
    1 час назад

    мне одному кажется что это не наша амурская область? если открыть газету или сайт , где предлагают работу, там таких сумм нет

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Силовые структуры, ж/дорога, электрики, областное правительство, Центробанк и более зарплаты. В основном у помогаек не более 15-18 т.р.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В центр занятости зайди, там и за 6 900 и за 9000 тыров рабочие места найдешь, еще и вкалывать, как проклятый будешь.

    И без чайных перерывов и прочих перекуров, как в администрациях, и поболее чем 8 - мичасовой рабочий день.

  • Touareg

    Touareg
    54 минуты назад

    Кому нахрен интересна средняя зарплата? Лучше назовите хотя бы медианную. Средняя зарплата - это абсолютно бессмысленный показатель, который ни о чём не говорит. 1 человек получает миллион, 9 человек получают 10 тысяч, а по статистике средняя зарплата у этих 10 человек будет 109 тысяч, зато медианная будет всего 10 тысяч, потому что 50% людей получает не больше этой суммы.

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    http://forum.amur.info/news/145948/?page=last

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