Амурстат: средняя зарплата в Приамурье достигла почти 40 тысяч рублей

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Значительно превышают средний показатель зарплаты в сфере научных исследований и разработок. Здесь средняя заработная плата в ноябре 2017 года составила 74 859 рублей. В остальных сферах, которые приводит Амурстат, получают значительно меньше: высшее образование – 39 292 рубля, деятельность в области здравоохранения – 37 757 рублей, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 34 234 рубля.

Самой низкооплачиваемой оказалась сфера дошкольного образования. Здесь средняя зарплата в ноябре 2017 года составила 20 250 рублей. Это 51 % к средней зарплате в целом по Амурской области за ноябрь 2017 года (39 635 рублей).

Если рассматривать период с января по ноябрь 2017 года, то в этом случае средняя заработная плата в регионе составила 36 226 рублей. По этому показателю самой «богатой» сферой, опять же, оказались научные исследования и разработки – 63 358 рублей, а самой «бедной» – сфера дошкольного образования – 19 869 рублей.

Численность рабочей силы в Амурской области в 2017 году составила 413 565 человек. Из них занятыми оказались 389 277 человек, а безработными – 24 288. Для сравнения: в 2016 году эти показатели составили 413 997, 389 410 и 24 587 человек соответственно.

Как сообщало Амур.инфо, ранее была озвучена средняя ориентировочная зарплата для амурских педагогов, врачей и работников социальной сферы в 2018 году.