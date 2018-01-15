В 2017-м у золотодобытчиков Зейского района было несколько поводов для грусти

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Один из поводов для грусти золотодобытчиков – стоимость одного грамма золота. В 2017 году он стоил 2 200-2 300 рублей. Это меньше, чем годом ранее на 500 рублей, рассказал председатель артели старателей «Александровская» (Зейский район) Анатолий Кулиашвили. И уточнил, что из-за этого средств на развитие предприятия в новом сезоне осталось гораздо меньше. На стоимость золота влияют два фактора: стоимость доллара и стоимость унции драгметалла.

Несмотря на несколько упавшее в цене золото, заработная плата старателей предприятия держится на уровне 2016 года и составляет 100 тысяч рублей. Штат предприятия составляет порядка 70 человек, преимущественно это жители Зейского района, а также – Забайкальского края.

Добывают в артели россыпное золото. В 2017 году по добыче артель «Александровская» вошла в пятерку лидеров по Зейскому району с показателями 200 килограммов россыпного золота за год. Это показатели всех трёх лицензионных участков предприятия – Сардангро, Елового и Джуваскита.

Еще одна проблема в области золотодобычи связана с деятельностью «черных старателей». Лидер по количеству незаконного недропользования – именно Зейский район, располагающий обширными труднодоступными территориями и множеством рек.

«Это уже не те дикие золотодобытчики, которые занимались своим промыслом несколько лет назад. Нынешние "чёрные копатели" оснащены по последнему слову техники, есть у них и современные бульдозеры, и экскаваторы нового поколения. Но поймать нелегала в тайге сложно.

Это к нам можно приехать с проверкой. Нас контролирует и регулярно штрафует великое множество надзорных структур, впрочем, как и все законно работающие отраслевые организации. И суммы штрафов, налагаемых на нас (от 250 тысяч до миллиона рублей), не идут ни в какое сравнение с применяемыми санкциями в отношении нелегалов, у которых нет юридических адресов. Да и налоги они не платят, нанося серьёзный ущерб экономике региона, в то время как у добросовестных недропользователей на налоги уходит треть прибыли. К примеру, наша артель заплатила в этом году порядка 78 миллионов», – рассказал Анатолий Кулиашвили.

Еще одной проблемой отраслевых предприятий называют ситуацию с иностранными горнопромышленными компаниями в Амурской области.

«Это, пожалуй, основная проблема для всех местных отраслевых предприятий. Схемы здесь проявляются апробированные. Либо приобретается золотодобывающая компания с имеющимися лицензиями, либо создаётся новая структура, покупающая лицензии на аукционах. И в обоих случаях истинные владельцы явно себя не проявляют, в качестве руководителей там фигурируют граждане Российской Федерации.

Юридически эти предприятия всё-таки российские, зарегистрированы в Приамурье, соответственно, никто не вправе запретить им покупать лицензии, несмотря на то, что созданы они на средства иностранцев и полностью контролируются ими, я имею в виду граждан Китая.

Никакой социальной ответственности они не несут, в экологические мероприятия не вкладываются. Хищнически уничтожают природу, промывая золото на прямотоке, оставляя отходы от производственной деятельности где попало. Это повсеместное явление. Разумеется, при таком подходе китайцы получают сверхприбыли, а страдает наша экология. Да и в экономике, если ситуация не изменится, нас ждут печальные последствия. Как минимум – экономический захват нашей территории иностранными гражданами, которые порой чувствуют себя хозяевами на нашей земле.

Деньги в этом бизнесе крутятся китайские, золото уходит за рубеж, и об этом знает каждый старатель нашего региона. Навести порядок в золотодобывающей отрасли может только федеральная власть. Золото – ресурс государственный, поэтому проблему нужно решать на государственном уровне», – подытожил Анатолий Кулиашвили.

Корреспондент «Амур.инфо» направил запрос в амурское управление Росприроднадзора с просьбой прокомментировать информацию по поводу безнаказанности «черных старателей» и по поводу действий иностранных компаний.