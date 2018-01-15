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В Харбине амурчане завоевали 3-е место в конкурсе снежных скульптур

В Харбине амурчане завоевали 3-е место в конкурсе снежных скульптур

В Харбине завершился международный фестиваль льда и снега, на котором проводился конкурс лучших мастеров ледяных и снежных скульптур. Команда амурских скульпторов заняла третье место в номинации на лучшую снежную фигуру.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в команду Приамурья входят художник Виктор Кузнецов и трое сотрудников МЧС России: Алексей Сидоров, Николай Пономаренко и Григорий Алешин. Они приняли участие в фестивале, на который съехались мастера из разных стран. Конкурс проводился в трех номинациях: моноблочная ледяная скульптура, многоблочная ледяная скульптура и снежная скульптура.

В конкурсе на лучшую многоблочную ледяную скульптуру амурчане завоевали 4-е место и специальный приз. Они изготовили композицию на космическую тему «Дотянуться до небес».

В субботу, 12 января, в конкурсе снежных скульптур благовещенская команда завоевала третье место, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Свою снежную композицию амурчане назвали «Титаник, история любви». Кстати, первое место в этой номинации также завоевали россияне – команда из Амурска со скульптурой «Невеста».

На фестивале 2017 года ледяная скульптура «Теория зарождения жизни на Земле» амурской команды, в которой был Алексей Сидоров, завоевала четвертое место и приз за мастерство, снежная скульптура «Нефтяной коктейль» заняла также четвертое место и специальный приз в конкурсе снежных скульптур.

Впервые мастер-пожарный (спасатель) Алексей Сидоров принял участие в международном конкурсе в 2013 году. Тогда ледяная скульптура, которую он изготовил вместе с Евгением Савченко «Амурспидвей – мотокросс против наркотиков!», завоевала первое место.

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#Китай #конкурсы #МЧС

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