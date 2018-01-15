В Татьянин день благовещенских студентов ждут скидки и предложения

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25 января в России отмечается Татьянин день, или День российского студенчества. В этот день в Благовещенске по студенческому билету можно будет получить скидки.

Для студентов в праздник специальные предложения подготовили МАУ СОК «Юность» и бассейна «Надежда».

25 января на катке, расположенном на площади имени Ленина, при предъявлении студенческого билета можно будет получить 50 % скидку на прокат коньков.

В этот же день при предъявлении студенческого билета можно посетить занятие по плаванию по цене 100 рублей и купить абонемент на февраль в бассейн «Надежда» по цене 1 000 рублей.

Акция проходит при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, сообщает пресс-служба городских властей.