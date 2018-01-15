Будущих пенсионеров ждут в Пенсионном фонде

Амурчанам, собирающимся на пенсию в 2018 году, уже можно обращаться в Пенсионный фонд с документами. Сделать это необходимо не менее чем за 6 месяцев до предполагаемого наступления пенсионного возраста.

Документы принимают в территориальных подразделениях Пенсионного фонда по месту жительства. Это необходимо для проведения предварительной оценки пенсионных прав. Амурчане часто подают заявления при достижении пенсионного возраста – для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. Часто документы не соответствуют требованиям, и для сбора недостающих требуется время.

Самые распространенные недочеты: незаверенные исправления в трудовой книжке, отсутствие печати и подписи, сведений о переименовании или реорганизации предприятия, отсутствие документов, подтверждающих изменение фамилий после заключения или расторжения брака, и так далее. Запросить сведения и недостающие документы в соответствующих инстанциях помогают сотрудники Пенсионного фонда.

Обратиться в ПФР могут те, кто выходит на пенсию в 2018 году. Предоставить необходимо: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку, военный билет и справки, уточняющие особый характер работы или условий труда. Кроме того, прилагаются документы об изменении фамилии, имени, отчества, о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении и другие. А также справка от работодателя о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд, имевшем место до 1 января 2002 года, в случае если в Пенсионном фонде сведения о заработке за 2000-2001 год отсутствуют, либо он не позволяет рассчитать максимальное отношение заработка.

«Само же заявление о назначении пенсии можно подать за 1 месяц до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно в подразделениях Пенсионного фонда Амурской области, Многофункциональных центрах, но самый простой и быстрый способ – в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Здесь же можно выбрать и способ доставки пенсии – через почтовые отделения либо кредитные организации. В этом случае необходимо открыть счет в банке», – сообщает пресс-служба амурского отделения Пенсионного фонда.