Томатный сок в благодарность за некурение выдают на волгоградском заводе: обзор прессы

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Что будет с ценами на коньяк; почему супермаркет в Британии отказался продавать итальянский кофе; что придумал Геннадий Онищенко – о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что одной надписи «Минздрав предупреждает» на бутылках с винно-водочными изделиями, недостаточно для того, чтобы отвратить население от пьянства. Он заявил, что граждане должны знать, как употребление алкоголя может отразиться на их мозге, сердце, печени и т.д. А посему следует размещать на этикетках жуткие иллюстрации разложенных от спиртного внутренних органов, фото лиц, оплывших от долгого пьянства, и т.д.

Идея сама по себе не нова и постоянно возникает в воспаленных умах власть предержащих. Однако, считает «Российская газета», скоро количество подобных заявлений перерастёт в качество, и решения по размещению «страшных» картинок будут приняты.

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И опять об алкоголе. В России – как пишут «Известия», в скором времени могут увеличить стоимость коньяка. Цены возрастут примерно на треть. И стоимость крепкого алкогольного напитка может быть увеличена властями РФ уже в текущем году. Дело в том, что в настоящий момент стоимость спиртного, которая равна 371 рублю за пол-литра, дает возможность изготавливать фальшивый алкоголь. Именно поэтому цены, по мнению изготовителей, необходимо повышать. Я вот думаю, что помешает фальшивоконьячникам подделывать более дорогой напиток?

Также в номере

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы в России, чтобы избежать роста смертности. По мнению Онищенко, в начале нового года рабочая неделя должна начинаться со 2 января. Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, комментируя рост смертности во время зимних праздничных дней на 12,4 % (по данным за 2016 год) по сравнению с другими месяцами.

Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, связаны с употреблением алкоголя.

Оп-паньки

Но что мы всё об алкоголе, давайте скажем несколько слов о дорожном движении. В Симферополе, как пишут «Аргументы неделi», произошло ДТП с участием мопеда и минивэна – мопед врезался в автомобиль Ford, который притормозил возле пешеходного перехода.

От удара водитель мопеда, который был в состоянии сильного опьянения, разбил головой заднее стекло минивэна. От медицинской помощи пострадавший (речь о мопедисте) отказался. Гордо не желая выяснять отношения с водителем «форда», он отправился домой на своих двоих.

Вот хотел рассказать о дорожном движении, а всё равно получилось об алкоголе.

Напишут же такое

В то время как одни борются с алкоголиками, другие усиливают борьбу с курильщиками. «Собеседник» рассказал, что начальство волгоградского консервного завода решило поощрять тех, кто не курит, томатным соком, а тех, кого замечают с сигаретой в пока еще оставшейся курилке даже во время перерыва, продергивают в стенной печати, благо, таковая еще сохранилась на этом предприятии. Сколько томатного сока выдаётся за некурение, не говорится. Интересно, как бы расплачивались за отказ от курения на других предприятиях, например, на спиртзаводе?

На посошок

И снова о напитках. Как рассказала «Панорама», британский супермаркет отказался от продажи бренда итальянского кофе после того, как покупатели обнаружили на упаковке изображения рабов на плантациях 19-го века. Ценителей напитка возмутила картинка, на которой негры собирали кофейные плоды. Представитель компании объяснил, что на этикетке нет никаких надсмотрщиков, а значит, труд рабочих – вполне добровольный. После чего, извинившись, обещал, что чернокожих на картинке заменят белыми.