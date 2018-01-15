В благовещенском торговом центре изъяли шубы на 9 миллионов рублей

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В Благовещенске возбудили уголовное дело в отношении одного из индивидуальных предпринимателей. Его уличили в продаже шуб без необходимых маркировок.

Нарушения были выявлены в декабре 2017 года. Шубы продавались в одном из торговых центров столицы Приамурья. Товар в Благовещенск привезли из-за рубежа.

Всего у предпринимателя выявили и изъяли 103 шубы без маркировок. Общая рыночная стоимость товара составила более 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предпринимателю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.