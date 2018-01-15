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15января
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сегодня, 10:13 8

В благовещенском торговом центре изъяли шубы на 9 миллионов рублей

В благовещенском торговом центре изъяли шубы на 9 миллионов рублей
Фото: news.ykt.ru

В Благовещенске возбудили уголовное дело в отношении одного из индивидуальных предпринимателей. Его уличили в продаже шуб без необходимых маркировок.

Нарушения были выявлены в декабре 2017 года. Шубы продавались в одном из торговых центров столицы Приамурья. Товар в Благовещенск привезли из-за рубежа.

Всего у предпринимателя выявили и изъяли 103 шубы без маркировок. Общая рыночная стоимость товара составила более 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предпринимателю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Просмотров всего: 3778

#происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Tehnik

    Tehnik
    3 часа назад

    Посадите уже всех предпринимателей, а товар раздайте бедным. Это Россия!

  • ay

    ay
    3 часа назад



    Товар в Благовещенск был привезли из-за рубежа.



    Утрата 9 лямов отобьёт охоту к бизнесу надолго. А там ещё и срок маячит.

  • Туж2

    Туж2
    3 часа назад

    Срок это хорошо.

    Это выполнение плана и премирование..

    ............................................

    И про раздачу бедным и нуждающемся.

    Тоже ничего так идея..

    З.Ы. Ибо нехрен

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Ага и о подарках не надо думать сотрудникам транспортной прокуратуры. Хорошая традиция - под НГ шубы изымать.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    бомжы в шубах-это супер

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Стране нужны нищие дебилы и ушлые чинуши,а средний класс стереть как чуждый элемент!

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    19 минут назад

    Ну что, хотел сэкономить, натащить фонарями китайских шуб и продать в нарушение закона, за что и поплатился. В чем проблема то?

  • Евгений Зимин

    Евгений Зимин
    2 минуты назад

    Йцу

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