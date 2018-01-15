В 2019 году электронная регистратура появится во всей Амурской области

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В 2019 году во всех амбулаториях и поликлиниках Амурской области должна заработать электронная регистратура. На сегодняшний день записаться на прием по Интернету можно более чем в половине медучреждений Приамурья.

Для стопроцентного покрытия проект должны внедрить еще в 19 участковых больницах и 49 амбулаториях региона. Это делается в рамках федерального приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» и выполнения послания президента Федеральному собранию: «Обеспечение подключения в 2017-2018 годах больниц и поликлиник к скоростному Интернету».

На сегодняшний день из 140 амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций области, записаться на прием к врачу по Интернету можно в 73-х. Девять медучреждений оборудованы инфокиосками/инфоматами – автоматизированными программно-аппаратными комплексами для выдачи талонов и предоставления справочной информации. Таковы данные областного министерства здравоохранения.

В 2017 году чаще всего – более 360 000 раз – пациенты области записывались через региональный портал РЕГИСТРАТУРА28.РФ. Через инфокиоски (инфоматы) получено 72 990 талонов, 22 805 талонов – через мобильное приложение к смартфонам.

Удаленная запись на прием к врачу дает возможность пациентам экономить время, избавляет от простаивания в очереди за талоном. Наиболее эффективно проект реализуется в городах области, говорится в сообщении амурского минздрава.