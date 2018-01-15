В Благовещенске многодетные семьи не могут получить положенную им землю

В Благовещенске многодетные семьи не могут получить положенные им по закону земельные участки – свободных площадей не хватает. В сельской местности очередь движется быстрее. С момента действия программы 2012 года заявление на землю подали около двух тысяч амурских семей – участки получили более половины.

О просторном доме многодетная семья Козловых мечтает давно. Татьяна и Николай воспитывают пятерых дочек. Старшей – 14 лет, младшей – только два года. Жить многодетному семейству приходится на сорока квадратных метрах. В двух комнатах всё самое необходимое – кровати, шкаф, столы, за которым девочки делают уроки, телевизор и печь. Дом на земле благовещенцы взяли в ипотеку на 26 лет. Другого выхода у них нет.

«Куда ни пойдешь, везде руками разводят. Узнавайте, какие программы есть – ни под какие программы мы не попадаем. Уже от безвыходности муж писал на президентский сайт. Раньше мы писали письмо, чтобы нам помогли как многодетным. Чтобы нас вне очереди хоть как-то пропустили, но пока тишина», – рассказала Татьяна Козлова.

Семья мечтает о собственном двухэтажном доме, чтобы у каждой из девочек была своя комната. Материнский региональный капитал, а также компенсацию, которую Николай получил как ветеран боевых действий, потратили на ипотеку. Надежды семья возлагала на положенный им по закону участок земли, которую должны выдавать многодетным семьям. В 2016 году встали в очередь. Были на 372 месте. Сейчас – на 315-м.

«Огородиться и потихоньку ковыряться на этой территории. Но это когда... Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. А еще говорят – какая-то компенсация. Но мы против этой компенсации, нам нужен участок. Земля была бы – мы огород свой, картошку посадили бы. А то как купишь… Помню, даже отравились картошкой», – рассказал Николай Козлов.

Семья Козловых не единственная, кто не может дождаться своей очереди. Редакция «Альфа-канала» попросила откликнуться тех, у кого возникли подобные проблемы. Написали десятки семей, которые годами ждут обещанной земли: «Мы молодая семья, уже три года не можем получить землю»; «Мы стоим в очереди с марта 2015 года. В конце прошлого года были восемьдесят седьмыми»; «Мы многодетная семья. Ждем год и два месяца. Сейчас 429-е. Надеемся на март»; «Мы не можем получить участок четвертый год»...

С 2012 года, когда у многодетных появилось право на бесплатный участок, заявления на землю в Амурской области подали около двух тысяч семей. Больше половины участки получили.

«В городе Благовещенск за период с 1 января 2012 по декабрь 2017 года предоставлен 471 земельный участок, при этом воспользоваться правом получения разрешения на строительство пока пожелали менее 23 % владельцев участков», – сообщается в ответе администрации Благовещенска.

В большинстве муниципалитетов земля есть, и очередь продвигается. Хуже ситуация обстоит в городах. Там земли не хватает. Поэтому амурские власти планируют внести изменения в закон. Возможно, вместо земли семьям будут выдавать деньги либо предоставлять участок не по месту жительства.

«Для того чтобы активизировать процесс выдачи земельных участков, чтобы больше людей его получили, мы рассматриваем вопрос о внесении изменений в наш закон о возможности предоставления земли не только в том населенном пункте, где проживает человек. Но второе – мы обратились в правительство Российской Федерации для того, чтобы нам предоставили дополнительные средства для оказания иных мер поддержки вместо выдачи земельных участков», – пояснил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

Также областное правительство просит средства на развитие инфраструктуры. К участкам нужно подводить дороги, линии электропередачи, водопроводы. В прошлом году, по информации «Альфа-канала», многодетным в Благовещенске не выдали ни одного участка.