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В Благовещенске многодетные семьи не могут получить положенную им землю

В Благовещенске многодетные семьи не могут получить положенную им землю

В Благовещенске многодетные семьи не могут получить положенные им по закону земельные участки – свободных площадей не хватает. В сельской местности очередь движется быстрее. С момента действия программы 2012 года заявление на землю подали около двух тысяч амурских семей – участки получили более половины.

О просторном доме многодетная семья Козловых мечтает давно. Татьяна и Николай воспитывают пятерых дочек. Старшей – 14 лет, младшей – только два года. Жить многодетному семейству приходится на сорока квадратных метрах. В двух комнатах всё самое необходимое – кровати, шкаф, столы, за которым девочки делают уроки, телевизор и печь. Дом на земле благовещенцы взяли в ипотеку на 26 лет. Другого выхода у них нет.

«Куда ни пойдешь, везде руками разводят. Узнавайте, какие программы есть – ни под какие программы мы не попадаем. Уже от безвыходности муж писал на президентский сайт. Раньше мы писали письмо, чтобы нам помогли как многодетным. Чтобы нас вне очереди хоть как-то пропустили, но пока тишина», – рассказала Татьяна Козлова.

Семья мечтает о собственном двухэтажном доме, чтобы у каждой из девочек была своя комната. Материнский региональный капитал, а также компенсацию, которую Николай получил как ветеран боевых действий, потратили на ипотеку. Надежды семья возлагала на положенный им по закону участок земли, которую должны выдавать многодетным семьям. В 2016 году встали в очередь. Были на 372 месте. Сейчас – на 315-м.

«Огородиться и потихоньку ковыряться на этой территории. Но это когда... Хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. А еще говорят – какая-то компенсация. Но мы против этой компенсации, нам нужен участок. Земля была бы – мы огород свой, картошку посадили бы. А то как купишь… Помню, даже отравились картошкой», – рассказал Николай Козлов.

Семья Козловых не единственная, кто не может дождаться своей очереди. Редакция «Альфа-канала» попросила откликнуться тех, у кого возникли подобные проблемы. Написали десятки семей, которые годами ждут обещанной земли: «Мы молодая семья, уже три года не можем получить землю»; «Мы стоим в очереди с марта 2015 года. В конце прошлого года были восемьдесят седьмыми»; «Мы многодетная семья. Ждем год и два месяца. Сейчас 429-е. Надеемся на март»; «Мы не можем получить участок четвертый год»...

С 2012 года, когда у многодетных появилось право на бесплатный участок, заявления на землю в Амурской области подали около двух тысяч семей. Больше половины участки получили.

«В городе Благовещенск за период с 1 января 2012 по декабрь 2017 года предоставлен 471 земельный участок, при этом воспользоваться правом получения разрешения на строительство пока пожелали менее 23 % владельцев участков», – сообщается в ответе администрации Благовещенска.

В большинстве муниципалитетов земля есть, и очередь продвигается. Хуже ситуация обстоит в городах. Там земли не хватает. Поэтому амурские власти планируют внести изменения в закон. Возможно, вместо земли семьям будут выдавать деньги либо предоставлять участок не по месту жительства.

«Для того чтобы активизировать процесс выдачи земельных участков, чтобы больше людей его получили, мы рассматриваем вопрос о внесении изменений в наш закон о возможности предоставления земли не только в том населенном пункте, где проживает человек. Но второе – мы обратились в правительство Российской Федерации для того, чтобы нам предоставили дополнительные средства для оказания иных мер поддержки вместо выдачи земельных участков», – пояснил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

Также областное правительство просит средства на развитие инфраструктуры. К участкам нужно подводить дороги, линии электропередачи, водопроводы. В прошлом году, по информации «Альфа-канала», многодетным в Благовещенске не выдали ни одного участка.

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#дети #областная власть #соцзащита

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Все как обычно.Законы только на бумаге.

  • 2509

    2509
    2 часа назад

    Также областное правительство просит средства на развитие инфраструктуры. С 2012 года не можем дождаться инфраструктуры от Правительства и Администрации!!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Я сейчас напишу непопулярное, но и я тут, собственно, не популизмом занимаюсь.

    Так вот, в городе высокая плотность и застройки и населения. Почему земля под ИЖС должна выдаваться в городе? В городе только под кооперативы или на контрактной основе. Иначе ушлые строители начнут получать землю в обмен на квартиру, а многодетные семьи начнут эти квартиры продавать попросту. То есть никакой реальной корреляции с решением квартирного вопроса нет. Землю под ИЖС нужно?.. пожалуйста, вы пригороде или на селе, НО на селе можно и лес получить на дом исходя из нормы по кв.м на человека. Очень даже не хилую усадьбу можно выстроить. В городе же УЖЕ были попытки притянуть за уши тему с обеспечением землёй. И да, нужно понимать что ЛЬГОТЫ совершенно не означают, что вы ОБЯЗАТЕЛЬНО их должны получить в монетарном выражении, они должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вы натуральных еденицах измерятся, и если в городе закреплены параметры выделения земли, то никаких спекуляций на этом быть не должно!.. Есть план застройки города, есть территории под кооперативное строительство, есть под коммерческий выкуп, есть под парковые рекреационные зоны.. Всё. Остальное баста. ИЖС в городе вообще искоренять. Совершенно не рациональное использование земель и инфраструктуры.

  • IG

    IG
    2 часа назад

    Как вариант - городской округ включает в себя аэропорт, Моховую и Белогорье.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Если уж так действительно хотят жить в доме, то пусть берут землю в районе. Почему именно в Благовещенске? Когда человек планирует детей, но должен рассчитывать прежде всего на свои возможности, он не соседу родил, не конкретному городу, а себя продолжил в этом мире. Так почему отношение, что весь мир должен бухнуться ему в ноги за многочисленное потомство? Многодетные, будьте реалистами. Столицы регионов не резиновые. Недавно была в интернете статья, что землю берут по программам, но вот строиться не желают, чаще продают.

  • Bender

    Bender
    2 часа назад

    Понаплодили тугосерь и все им должны. Бесят.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    убивает количество среднеазиатов в городе-20 000-каждый 10

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    2 часа назад

    Мы не хотели получать землю в городе, просились в район, а нам отказали и сказали по месту регистрации, вот и получили в районе 5-й стройки. Это было в 2013 году. Инфраструктура полностью не подведена. Канализацию не сделали, воду к участкам не подвели. Установили колонки, которые не работают. Хотя с другой стороны. Живёшь ты в Благовещенске, а тебе участок предоставят где нибудь в Зеи, это тоже не нормально. Считаю нужно вносить изменения в действующий с закон с точным описанием, где предоставляется земельный участок, например, живёшь в Благовещенске, тебе могут также могут предоставить и в Благовещенском районе. Законодатели. Продумайте как правильно сделать, но только не в ущерб людям.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    А мне вот это понравилось, про "вне очереди". То есть остальные очередники вроде как равны, но эти равнее.

    чтобы нам помогли как многодетным. Чтобы нас вне очереди хоть как-то пропустили

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Bender

    Понаплодили тугосерь и все им должны. Бесят.



    Вы правы, слишком много харчующихся при администрации тел и их родственничков. Судя по их работе на благо простого местного населения, министерства разогнать все нужно, в отделы, как раньше реогранизовать. Ну, а большие участки по берегу р.Зеи с особняками некоторых ведродепов, банями и прочей инфраструктурой, явно выдавались по закону, без очереди и явно не под взрощение картофеля и прочих необходимых культур, чтобы семья не померла с голода.

  • тт

    тт
    1 час назад

    ФИОЕсли уж так действительно хотят жить в доме, то пусть берут землю в районе. Почему именно в Благовещенске? Когда человек планирует детей, но должен рассчитывать прежде всего на свои возможности, он не соседу родил, не конкретному городу, а себя продолжил в этом мире. Так почему отношение, что весь мир должен бухнуться ему в ноги за многочисленное потомство? Многодетные, будьте реалистами. Столицы регионов не резиновые. Недавно была в интернете статья, что землю берут по программам, но вот строиться не желают, чаще продают.


    Даже если захочешь в районе, не дадут, по закону не положено. Мы хотели, нам отказали. Только в Благе ждите. Либо дальневосточный гектар берите. Нафиг он нужен только.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Белый АнгелМы не хотели получать землю в городе, просились в район, а нам отказали и сказали по месту регистрации, вот и получили в районе 5-й стройки. Это было в 2013 году. Инфраструктура полностью не подведена. Канализацию не сделали, воду к участкам не подвели. Установили колонки, которые не работают. Хотя с другой стороны. Живёшь ты в Благовещенске, а тебе участок предоставят где нибудь в Зеи, это тоже не нормально. Считаю нужно вносить изменения в действующий с закон с точным описанием, где предоставляется земельный участок, например, живёшь в Благовещенске, тебе могут также могут предоставить и в Благовещенском районе. Законодатели. Продумайте как правильно сделать, но только не в ущерб людям.


    Согласна. Я на 5й стройке не хочу, а в Благовещенском районе взяла бы.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Там свои заседанцы многоэтажные с родственниками. Как один дед из Волково рассказывал, раньше администрация села могла выделить для местных сельчан землю за не слишком дорого купить, теперь администрация района взяла данную функцию, как хочет - таки мочит.

  • avantura

    avantura
    1 час назад

    Да просто застройщики все земли по себе забрали. Строят дома, а в них покупают квартиры не только благовещенцы, но и из других регионов. Я считаю благовещенские многодетные семьи незаслуженно обделяются. Сначала им надо предоставлять участки.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Люди, а вы пробовали не плодиться в таком количестве? Меньше детей - меньше проблем.

  • тт

    тт
    54 минуты назад

    SnoopyKillerЛюди, а вы пробовали не плодиться в таком количестве? Меньше детей - меньше проблем.


    Проблемы то они разные бывают. Ну не будут люди плодиться, население состарится и территория очиститься :-) :-).

    Хотя в принципе рано или поздно человечество все равно вымрет...

  • vertex

    vertex
    48 минут назад

    тт

    SnoopyKiller

    Люди, а вы пробовали не плодиться в таком количестве? Меньше детей - меньше проблем.



    Проблемы то они разные бывают. Ну не будут люди плодиться, население состарится и территория очиститься :-) :-). Хотя в принципе рано или поздно человечество все равно вымрет...


    Не будут плодиться те, кто не прихарчеван к гособеспечению и не барыга.

  • matushka

    matushka
    46 минут назад

    SnoopyKillerЛюди, а вы пробовали не плодиться в таком количестве? Меньше детей - меньше проблем.


    Таким как Вам они видимо вообще не нужны, дети. Не Вам решать, плодить им или нет. Самому слабо? Или бегают по стране, а Вы и не в курсе...

  • nerro

    nerro
    36 минут назад

    Белый Ангел

    Мы не хотели получать землю в городе, просились в район, а нам отказали и сказали по месту регистрации, вот и получили в районе 5-й стройки. Это было в 2013 году. Инфраструктура полностью не подведена. Канализацию не сделали, воду к участкам не подвели. Установили колонки, которые не работают. Хотя с другой стороны. Живёшь ты в Благовещенске, а тебе участок предоставят где нибудь в Зеи, это тоже не нормально. Считаю нужно вносить изменения в действующий с закон с точным описанием, где предоставляется земельный участок, например, живёшь в Благовещенске, тебе могут также могут предоставить и в Благовещенском районе. Законодатели. Продумайте как правильно сделать, но только не в ущерб людям.



    А септик и скважина чем плохи?

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