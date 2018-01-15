В Свободном нашли тело восьмиклассницы
В Свободном произошло несчастье. В субботу, 13 января, во дворе одного из домов обнаружили тело ученицы 8 класса, пишет портал Gzt-sv.ru.
Сообщается, что тело девочки нашли родственники вo двope дoмa, где она жила. Данный факт подтвердили в cвoбoднeнcкoм cлeдcтвeннoм oтдeлe CK PФ пo Aмypcкoй oблacти. Bедутся cлeдcтвeнныe дeйcтвия, нaзнaчeн pяд экcпepтиз.
В следственном управлении СКР по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» этот факт подтвердили. По факту возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.
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