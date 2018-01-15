День будет солнечным: прогноз погоды в Амурской области на 15 января

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15 января, в понедельник, в Амурской области малооблачно. Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от минус 14 до минус 19 градусов, на севере – до минус 30.

Местами на дорогах снежный накат. В Благовещенске день обещает быть ясным. Ветер дует с запада со скоростью 2-7 метров в секунду. Уличные термометры покажут 14-16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова