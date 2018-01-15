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15января
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сегодня, 08:03 11

Швеция не успела доставить на Восточный спутники для пуска 1 февраля

Швеция не успела доставить на Восточный спутники для пуска 1 февраля

Шведские космические аппараты не отправятся с Восточного в космос 1 февраля. Помимо отечественных, на орбиту будут выведены только спутники США и Германии. Об изменениях рассказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Константин Чмаров.

Несмотря на договоренности и подписанные соглашения, Швеция не успела доставить на амурский космодром свои космические аппараты, поэтому в феврале участвовать в пусковой кампании не будет, объяснил Константин Чмаров. Правда, сколько спутников планировали отправить в космос шведы, он не уточнил. Зато назвал время пуска – около 11 часов утра по местному времени.

Помимо отечественных аппаратов «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4, на орбиту выведут 9 иностранных спутников. 4 из них американские – LEMUR – они предназначены для наблюдения за движением морских и воздушных судов.

Еще 5 спутников – немецкие. 4 из них S-NET предназначены для демонстрации технологий межспутниковй связи. Их изготовитель и конечный пользователь – берлинский технический университет.

Еще один спутник – Star-one – нужен немцам для демонстрации технологий и радиолюбительской связи. Константин Чмаров подчеркнул, что все аппараты являются коммерческими гражданскими и к продукции военного назначения не имеют никакого отношения.

Как сообщало Амур.инфо, аппараты находятся на космодроме, идет подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутниками, который состоится 1 февраля. Этот пуск был перенесен с конца декабря 2017 года из-за нештатной ситуации 28 ноября.

Созданная для расследования причин неудачи аварийная комиссия сделала вывод, что система управления разгонного блока «Фрегат» рассчитала вращение не в ту сторону. Сейчас на космодроме предпринимают все меры, чтобы нештатная ситуация не повторилась.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    астановитесь!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад



    ~~на орбиту будут выведены



    Правильнее было бы написать попытаются вывести на орбиту.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    5 часов назад

    Целее будут

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    4 часа назад

    ... и тем самым спасла его.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Тут два варианта:

    1. Вот повезло, так повезло

    2. Ну и балбесы вы, не учли, что у нас страна большая, ездим долго, а ракеты иногда взлетают.

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    Повезло Швеции однозначно

  • Туж2

    Туж2
    3 часа назад

    Утилизация шведского мусора...

    Вон оно что...

  • RSM

    RSM
    2 часа назад

    И торопиться, не надо.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Молодцы шведы, сэкономили на тратах за перевозку.

    А Роскосмос пролетел мимо денег... Да?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    А шведы оказывается умнее немцев и американцев.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    V.M.

    Молодцы шведы, сэкономили на тратах за перевозку.

    А Роскосмос пролетел мимо денег... Да?



    Ну... судя по строительству космодрома Роскосмос в накладе не остался.



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