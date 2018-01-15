Швеция не успела доставить на Восточный спутники для пуска 1 февраля

Шведские космические аппараты не отправятся с Восточного в космос 1 февраля. Помимо отечественных, на орбиту будут выведены только спутники США и Германии. Об изменениях рассказал директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Константин Чмаров.

Несмотря на договоренности и подписанные соглашения, Швеция не успела доставить на амурский космодром свои космические аппараты, поэтому в феврале участвовать в пусковой кампании не будет, объяснил Константин Чмаров. Правда, сколько спутников планировали отправить в космос шведы, он не уточнил. Зато назвал время пуска – около 11 часов утра по местному времени.

Помимо отечественных аппаратов «Канопус-В» № 3 и «Канопус-В» № 4, на орбиту выведут 9 иностранных спутников. 4 из них американские – LEMUR – они предназначены для наблюдения за движением морских и воздушных судов.

Еще 5 спутников – немецкие. 4 из них S-NET предназначены для демонстрации технологий межспутниковй связи. Их изготовитель и конечный пользователь – берлинский технический университет.

Еще один спутник – Star-one – нужен немцам для демонстрации технологий и радиолюбительской связи. Константин Чмаров подчеркнул, что все аппараты являются коммерческими гражданскими и к продукции военного назначения не имеют никакого отношения.

Как сообщало Амур.инфо, аппараты находятся на космодроме, идет подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутниками, который состоится 1 февраля. Этот пуск был перенесен с конца декабря 2017 года из-за нештатной ситуации 28 ноября.

Созданная для расследования причин неудачи аварийная комиссия сделала вывод, что система управления разгонного блока «Фрегат» рассчитала вращение не в ту сторону. Сейчас на космодроме предпринимают все меры, чтобы нештатная ситуация не повторилась.