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14 января 2018, 22:39 0

Российско-китайский оркестр покорил благовещенцев

Российско-китайский оркестр покорил благовещенцев

В Общественно-культурном центре выступил сводный российско-китайский оркестр, в который входит амурский эстрадно-джазовый коллектив AmurJazzBand под управлением Анатолия Хопатько и симфонический оркестр народных инструментов округа Хэйхэ дирижёра Во Бинкуня. Почти два часа для зрителей звучала «Музыка без границ».

Перед концертом зрители смогли окунуться в культуру и традиции России и Китая. В холле работали интерактивные площадки. Здесь можно было увидеть картины художников двух стран, экспозицию национальных костюмов и книг. Большой интерес у посетителей вызвала частная коллекция самоваров, где можно было познакомиться и с церемонией русского чаепития. Некоторым экспонатам больше 100 лет.

Сводный российско-китайский оркестр появился в 2017 году. В него входит более 60 музыкантов и вокалистов. Несколько масштабных концертов уже прошли в Китае и в России.

«Cоединить два оркестра не так сложно, как кажется. Музыкантов объединяет музыка. Мы уже сыгрались, мы чувствуем друг друга. Играем колорит, вникаем в эти детали исполнения. Хотелось бы, чтобы совместные репетиции проходили чаще, но мы работаем так, как это возможно», – говорит дирижёр, руководитель эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band Анатолий Хопатько.

Международный концерт открылся вальсом «Амурские волны». Первая композиция сразу была воспринята овациями, и так продолжалось всё время. В репертуаре сводного оркестра - национальная китайская музыка, русская классика и эстрадно-джазовые композиции. Музыканты оставались на сцене на протяжении всего концерта, менялись только дирижёры и вокалисты. Прозвучали Funiculi-Funicula, Con te Partiro, 'O sole mio, ария из оперы «Кармен» и другие известные произведения мировой классики, попурри из известных кинофильмов и джазовая композиция из репертуара Гордона Гудвина.

Подробнее о концерте сводного оркестра можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Шлямовой.

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#концерты #культура #музыка

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