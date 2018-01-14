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14 января 2018, 21:41 0

Знаменитую Мадам Опавшие Листья поздравил с 90-летием Владимир Путин

Знаменитую Мадам Опавшие Листья поздравил с 90-летием Владимир Путин

Юбилей 14 января празднует заслуженный работник культуры Зинаида Рыкова. Артисты, администрация Амурской областной филармонии и многие зрители знают ее просто как Зиночку, Зинулю, или, как она себя называет в шутку, Мадам Опавшие Листья.

В амурской областной филармонии Зинаида Рыкова проработала 40 лет. Она организовала десятки тысяч концертов, в год проводила по 300 мероприятий. При этом в учреждение культуры Зинаида Андреевна пришла уже в 50 лет и всегда поражала всех кипучей энергией.

С 90-летием Зинаиду Рыкову поздравили родные и друзья, коллеги и журналисты. Получила Зинаида Андреевна поздравления от президента страны Владимира Путина и губернатора Приамурья Александра Козлова.

У Мадам пожизненно есть персональное место в зрительном зале родной филармонии, которой она отдала больше 30 лет своей жизни.

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#культура #праздники

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