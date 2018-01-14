Амурчане поехали за дровами на КамАЗе и провалились под лед

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В Мазановском районе под лед на протоке Селемджи провалился КамАЗ. На грузовике за дровами отправились отец с сыном. Они выехали на лед в несанкционированном месте.

Грузовик ушел в воду примерно на метр. Локальное ЧП произошло неподалеку от поселка Пионерский. Для спасательной операции к Селемдже отправились представители администрации, спасатели и работники местного управления жилищно-коммунального хозайства. Многотонную машину вытаскавали несколько часов. В происшествии никто не пострадал.

«Они же, когда едут нарушать, не предупреждают, а когда попадают в такие ситуации, звонят. Им еще повезло, что глубина небольшая. Мы пригнали технику, помогли. Организовывали работы заместитель главы и наша местная пожарная часть, коммунальщики выделяли спецтехнику», – рассказал глава Мазановского района Михаил Пивень.

О спасательной операции в своем аккаунте в Инстаграме рассказывал глава Мазановского района. Читателей Михаил Пивень призвал не выезжать на лед.