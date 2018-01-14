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14 января 2018, 19:20 11

Амурчане поехали за дровами на КамАЗе и провалились под лед

Амурчане поехали за дровами на КамАЗе и провалились под лед
Фото: instagram.com

В Мазановском районе под лед на протоке Селемджи провалился КамАЗ. На грузовике за дровами отправились отец с сыном. Они выехали на лед в несанкционированном месте.

Грузовик ушел в воду примерно на метр. Локальное ЧП произошло неподалеку от поселка Пионерский. Для спасательной операции к Селемдже отправились представители администрации, спасатели и работники местного управления жилищно-коммунального хозайства. Многотонную машину вытаскавали несколько часов. В происшествии никто не пострадал.

«Они же, когда едут нарушать, не предупреждают, а когда попадают в такие ситуации, звонят. Им еще повезло, что глубина небольшая. Мы пригнали технику, помогли. Организовывали работы заместитель главы и наша местная пожарная часть, коммунальщики выделяли спецтехнику», – рассказал глава Мазановского района Михаил Пивень.

О спасательной операции в своем аккаунте в Инстаграме рассказывал глава Мазановского района. Читателей Михаил Пивень призвал не выезжать на лед.

Просмотров всего: 1636

#МЧС #транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    6 часов назад

    поехали за дровами. это типа тыреть дрова

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    Пора уже счета выставлять по расходам, связанными со спасательными работами. Тогда, может быть, хоть кто-то задумается.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Генрих,эти службы содержатся на деньги бюджета ,иными словами,граждане их работу уже оплатили

  • Генрих VI

    Генрих VI
    5 часов назад

    изoниaзидoм

    Генрих,эти службы содержатся на деньги бюджета ,иными словами,граждане их работу уже оплатили



    Всё верно. Службы содержаться за счёт бюджета. Но с какого перепугу бюджетные деньги должны тратиться на тех, кто не соблюдает элементарные правила безопасности и нарушает запреты? (В частности, запрет движения по льду вне оборудованных ледовых переправ).

  • full

    full
    5 часов назад

    Генрих VI

    изoниaзидoм

    Генрих,эти службы содержатся на деньги бюджета ,иными словами,граждане их работу уже оплатили



    Всё верно. Службы содержаться за счёт бюджета. Но с какого перепугу бюджетные деньги должны тратиться на тех, кто не соблюдает элементарные правила безопасности и нарушает запреты? (В частности, запрет движения по льду вне оборудованных ледовых переправ).



    Генрих, как только это узаконят, у нас столько писулек наваяют с запретами - вздохнуть полной грудью нельзя будет.

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Генрих просто никогда не попадал в такие ситуации. Попадет - запоет по-другому - типа какого хрена полчаса МЧС ждал.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    DimonS

    Генрих просто никогда не попадал в такие ситуации. Попадет - запоет по-другому - типа какого хрена полчаса МЧС ждал.



    Про бедного Генриха все всё знают.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    А я с Генрихом согласен!

    Претенденты на премию Дарвина должны оплачивать расходы, потраченные на их спасение!

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    Зейский р-н, пос.Хвойный,Горный,Бомнак. Переправ (законных) никогда не было,нет и не будет. Других дорог,кроме как по льду-нет,от слова "совсем",т.е. не существует. Местные власти проблему решают,-выставили знаки о запрете выезда на лед,штрафуют постоянно за это нарушение,рейды проводят совместные,-полиция,природоохрана,МЧС.

    А люди,несознательные такие,все ездят и ездят,не сидится им дома,видите ли! Еще и отмазываются,-в больницу,типа,им надо,или справки-документы получить,или ,купить что-то!Точно,Дарвиновская премия по ним плачет!

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    lev4ik, это бесполезно. Генрих и иже с ним никогда не ездили на рыбалку или охотую. Всегда сидят дома и не выходят на улицу в плохую погоду - а вдруг поскользнешься. И абсолютно никогда не нарушали указаний.

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    очем, падение продаж в Италии было временным явлением, уверяет близкий к «Газпрому» человек. «После ремонта трубопровода, по которому в Италию поступает газ из Северной Африки, закупки российского газа снизились, но только в течение I квартала, – говорит собеседник «Ведомостей». – Сейчас они опять растут».

    Лидером по темпам роста спроса на газ в Западной Европе стала Австрия, увеличившая импорт из России на 77,73% до 3,75 млрд куб. м. В Центральной и Восточной Европе лидерами стали Румыния (+165%) и страны Прибалтики. Эстония, Латвия и Литва увеличили импорт российского газа в среднем вдвое – на 90, 75 и 125% соответственно.

    В июле «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 15% до 15,1 млрд куб. м и продолжает наращивать поставки в августе. Но точных данных по конечным потребителям компания не раскрывает.

    «Газпрому» пригодились все маршруты поставки газа в Европу, украинский тоже

    Поставки газа в Европу стремительно растут «Газпром» не только на 100% загрузил мощности трубопровода OPAL, но и увеличил транзит через Украину до максимума за полгода

    Европа нуждается!

    А Вы - ехайте за дровами потому что печку топить нечем

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