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14 января 2018, 15:59 11

Международный матч «Содружество» закончился победой российских хоккеистов (фото)

Международный матч «Содружество» закончился победой российских хоккеистов (фото)

Амурские хоккеисты завоевали победу в международном матче по хоккею, который прошел в Благовещенске на льду пограничной реки Амур 14 января. Участие в нем приняли дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет.

Открыли счет дети – они сыграли один 10-минутный период. Первую шайбу ребята забили на второй минуте встречи. Завершилась игра со счетом 3:0 в пользу амурской команды.

Продолжили матч юноши. Ребята сыграли три периода по 10 минут. Первую и единственную шайбу в ворота команды из провинции Хэйлунцзян они забили в первом периоде. Игра была напряженной, болельщики без конца скандировали: «Шайбу, шайбу, шайбу». На встрече спортсмены отметили профессиональный рост хоккеистов из Китая, но, несмотря на активные атаки, китайской команде так и не удалось сравнять счет. Игра завершилась победой амурской сборной.

В детскую и юношескую команды по хоккею вошли игроки из Благовещенска, Свободного и Новобурейского.

«На территории Амурской области без бюджетного финансирования уже появилось три крытые ледовые площадки, и те дети, которые сегодня вышли на лед от Приамурья, тренируются именно там. Большое внимание мы уделяем и тренерскому составу. Сейчас у нас преподают 5 тренеров из центральной части России, они готовят наших ребят, чтобы они стали лучшими среди лучших», – отметил губернатор Александр Козлов.

Зрители могли следить за международным матчем с набережной Амура, где собралось около 500 человек. Там установили большой экран, на котором транслировалась встреча. Горожане активно болели, выкрикивая слова поддержки амурским спортсменам. На месте работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.

В 2017 году встреча детских и юношеских команд России и Китая также закончилась победой амурских сборных.

После завершения игр Александр Козлов вручил сертификат на современную хоккейную коробку, принявшую международный матч, спортсменам из Моховой Пади. Ее установят летом на территории школы № 23 взамен деревянной.

Просмотров всего: 2219

#Китай #спорт #хоккей

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • k`kbr

    k`kbr
    9 часов назад

    А где фотографии?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    8 часов назад

    Странный выбор вида спорта. Китайцы вправе потребовать реванша в пинг-понг.

  • full

    full
    8 часов назад

    ЛиСа

    Странный выбор вида спорта. Китайцы вправе потребовать реванша в пинг-понг.



    На льду Амура?

  • Мару86

    Мару86
    8 часов назад

    удален

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    губернатора не видно

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    8 часов назад

    А че не Мелюкова,а?

  • Терминатор

    Терминатор
    7 часов назад

    Тройное УРА УРА УРААААААААААААА

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    изoниaзидoм----да надоел ваш Милюков-хватит его пиарить

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Так не я его в каждом коменте вспоминаю,а вы:)

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    изoниaзидoм---да я его не знаю

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    full
    ЛиСа

    Странный выбор вида спорта. Китайцы вправе потребовать реванша в пинг-понг.



    На льду Амура?


    Повод тогда делать сенсацию из победы в виде спорта, где наши регулярно выходят на пьедестал почета на мировом уровне, а китайцы традиционно в соревнованиях не участвуют? Все равно, что боксеру и шахматисту на ринг выйти, а потом бросать чепчики в воздух, что очкарику надавали люлей...

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