Международный матч «Содружество» закончился победой российских хоккеистов (фото)

Амурские хоккеисты завоевали победу в международном матче по хоккею, который прошел в Благовещенске на льду пограничной реки Амур 14 января. Участие в нем приняли дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет.

Открыли счет дети – они сыграли один 10-минутный период. Первую шайбу ребята забили на второй минуте встречи. Завершилась игра со счетом 3:0 в пользу амурской команды.

Продолжили матч юноши. Ребята сыграли три периода по 10 минут. Первую и единственную шайбу в ворота команды из провинции Хэйлунцзян они забили в первом периоде. Игра была напряженной, болельщики без конца скандировали: «Шайбу, шайбу, шайбу». На встрече спортсмены отметили профессиональный рост хоккеистов из Китая, но, несмотря на активные атаки, китайской команде так и не удалось сравнять счет. Игра завершилась победой амурской сборной.

В детскую и юношескую команды по хоккею вошли игроки из Благовещенска, Свободного и Новобурейского.

«На территории Амурской области без бюджетного финансирования уже появилось три крытые ледовые площадки, и те дети, которые сегодня вышли на лед от Приамурья, тренируются именно там. Большое внимание мы уделяем и тренерскому составу. Сейчас у нас преподают 5 тренеров из центральной части России, они готовят наших ребят, чтобы они стали лучшими среди лучших», – отметил губернатор Александр Козлов.

Зрители могли следить за международным матчем с набережной Амура, где собралось около 500 человек. Там установили большой экран, на котором транслировалась встреча. Горожане активно болели, выкрикивая слова поддержки амурским спортсменам. На месте работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.

В 2017 году встреча детских и юношеских команд России и Китая также закончилась победой амурских сборных.

После завершения игр Александр Козлов вручил сертификат на современную хоккейную коробку, принявшую международный матч, спортсменам из Моховой Пади. Ее установят летом на территории школы № 23 взамен деревянной.