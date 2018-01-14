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14 января 2018, 15:44 2

Ночью до минус 40: прогноз погоды в Амурской области на 15 января

Ночью до минус 40: прогноз погоды в Амурской области на 15 января

Слабый снег пройдет в некоторых районах Приамурья 15 января. Ночью столбик термометра опустится до 27-32 градусов ниже нуля, местами похолодает до минус 40.

Днем 15 января установится температура в 14-19 градусов со знаком минус, в отдельных районах – до минус 30. Северо-западный ветер сменится на юго-западный и разгонится до 5-10 метров в секунду.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем – малооблачно. Существенных осадков синоптики Амурского гидрометцентра не прогнозируют. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночные температура в областной столице установятся на уровне 25-27 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 14-16 градусов.

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#погода

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Комментарии
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  • OT

    OT
    5 часов назад

    В безветренную погоду и в пятьдесят градусов минусовать не страшит.

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