Ночью до минус 40: прогноз погоды в Амурской области на 15 января

Слабый снег пройдет в некоторых районах Приамурья 15 января. Ночью столбик термометра опустится до 27-32 градусов ниже нуля, местами похолодает до минус 40.

Днем 15 января установится температура в 14-19 градусов со знаком минус, в отдельных районах – до минус 30. Северо-западный ветер сменится на юго-западный и разгонится до 5-10 метров в секунду.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем – малооблачно. Существенных осадков синоптики Амурского гидрометцентра не прогнозируют. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночные температура в областной столице установятся на уровне 25-27 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до 14-16 градусов.