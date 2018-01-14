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14 января 2018, 15:11 1

Маленькой благовещенке Элине Рыбачёнок не хватает денег на лечение

Маленькой благовещенке Элине Рыбачёнок не хватает денег на лечение

В Благовещенске собирают средства на лечение 5-летней Элины Рыбачёнок. В год девочке поставили диагноз ДЦП. Ребенок умеет читать, считать и рисовать, но, чтобы научиться хотя бы стоять, требуется длительная реабилитация.

Маленькой Элине всего 5 лет, а она уже умеет играть на пианино. Осваивать инструмент ей приходится дома. Малышка самостоятельно не может стоять и ходить. Лишь немного шагать, но с поддержкой.

В один год Элине поставили диагноз ДЦП. Девочка родилась доношенной – в 41 неделю, но сильное обвитие пуповиной вызвало асфиксию. Потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Элина пролежала в реанимации почти две недели. Врачи сразу предупредили, что лечение будет долгим, а возможно, с последствиями придется бороться всю жизнь.

«Она много чего не делала, что должен делать ребёнок в ее возрасте. Она всё потом начала делать с опозданием, села позже, поползла позже, головку начала держать позже. Детки начинают держать её в 2-3 месяца, а она её не держала. Слава богу, хоть позже, но начала держать. В 1,5 года она только села, чему мы были очень рады», – рассказывает мама Элины Елена Рыбачёнок.

Уже 5 лет семья уделяет особое внимание развитию ребёнка. Элина умеет читать, считать, рисовать, знает английские слова. Многие врачи даже удивляются, насколько стремительно в умственном плане развивается малышка. Многим деткам с таким диагнозом даже сложно разговаривать, а Элина – настоящая болтушка.

Чтобы научить девочку ходить, ей купили ортез. В нем нужно стоять по 6 часов каждый день, но пока получается лишь по полчаса три раза в день.

В выздоровлении сестренки участвует и старший брат Арсений. У него лишь одно желание – чтобы Элина быстрее научилась ходить, тогда вместе с ней мальчик сможет бегать по парку.

«Мы вместе с ней книжки читаем, делаем всякие аппликации или лего собираем. Да, я переживаю и хочу, чтобы Элинка быстрее пошла», – говорит Арсений.

До 2 лет малышку лечили в Благовещенске с помощью лекарств и мануальной терапии. Потом семья начала проходить курсы реабилитации в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске. Улучшения были, но незначительные. Надежда на выздоровление появилась, когда узнали о реабилитационном центре в Сочи – это филиал Харбинской клиники. Китайские специалисты уже приезжали в Благовещенск и готовы принять малышку. На лечение требуется 550 тысяч рублей. Осталось собрать 350 тысяч. У семьи нет таких денег, Елена одна воспитывает двоих детей и может рассчитывать только на помощь неравнодушных людей.

Перечислить средства можно на банковскую карту Елены Рыбачёнок – 4276 8030 2933 9096. Уточнить информацию можно по телефону 8909-813-95-55.

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#дети #здоровье #Крылья

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    8 часов назад

    Путин поможет! Он детей любит. Сходите к Козлову он денег даст. А может сами завезут прочитав новость.

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