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14 января 2018, 15:00 2

Амурские хоккеисты выиграли первую игру международного матча со счетом 3:0

Амурские хоккеисты выиграли первую игру международного матча со счетом 3:0

Детская сборная Амурской области обыграла сборную команду провинции Хэйлунцзян в международном матче «Содружество». Амурские хоккеисты загнали три шайбы в ворота соседей.

Приамурье на льду представляли дети 9-10 лет. Они первыми вышли на лед и сыграли один 10-минутный период. В сборную команду вошли хоккеисты из Благовещенска, Свободного и Новобурейского.

Счет ребята открыли на второй минуте встречи. В середине матча они забили вторую шайбу, а третью – уже к концу периода. Китайские хоккеисты несколько раз создавали опасные моменты у ворот амурской сборной, но так и не смогли попасть в ворота.

В 2017 году встреча детских команд также закончилась победой амурской сборной. Тогда счет был 2:0.

Просмотров всего: 544

#Китай #спорт #хоккей

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    7 часов назад

    Хорошие фотки, видна напряженность игры ))

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    На фото одних китайских болельщиков и видно на трибунах, ну и естественно игровые моменты.

    А россейских болельщиков, почему не фотографировали?

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