Амурские хоккеисты выиграли первую игру международного матча со счетом 3:0

Детская сборная Амурской области обыграла сборную команду провинции Хэйлунцзян в международном матче «Содружество». Амурские хоккеисты загнали три шайбы в ворота соседей.

Приамурье на льду представляли дети 9-10 лет. Они первыми вышли на лед и сыграли один 10-минутный период. В сборную команду вошли хоккеисты из Благовещенска, Свободного и Новобурейского.

Счет ребята открыли на второй минуте встречи. В середине матча они забили вторую шайбу, а третью – уже к концу периода. Китайские хоккеисты несколько раз создавали опасные моменты у ворот амурской сборной, но так и не смогли попасть в ворота.

В 2017 году встреча детских команд также закончилась победой амурской сборной. Тогда счет был 2:0.