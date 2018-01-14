Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
14 января 2018, 13:50 19

Международный матч по хоккею проходит на границе России и Китая: прямая трансляция

Международный матч по хоккею проходит на границе России и Китая: прямая трансляция

На льду реки Амур в Благовещенске начался международный матч по хоккею между командами России и Китая. Участие в игре принимают дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет. На Амур.инфо идет прямая трансляция матча «Содружество».

На лед выйдут две российские и две китайские команды. Амурскую область представляют хоккеисты из Благовещенска, Свободного и Новобурейского. С 8 января ребята готовились к встрече на совместных тренировках в областной столице. Открыли международный матч детские команды, они сыграют один 10-минутный период. Юниоры будут соревноваться как положено – три периода по 15 минут.

Для зрителей на пограничной реке установили трибуны, там же оборудовали теплые палатки. Однако попасть на лед смогут только около 300 болельщиков. Ограничения вызваны мерами безопасности. Остальные зрители смогут следить за ходом игры на набережной, где установлен большой экран. Для горожан будет работать полевая кухня: люди смогут согреться горячим чаем и отведать гречневой каши.

С китайскими хоккеистами амурские ребята уже встречались. Минспорта Амурской области и управление по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) договорились о совместном развитии хоккея в ноябре прошлого года.

Первый в истории международный хоккейный матч на границе прошел 14 января 2017 года.

Просмотров всего: 1769

#Китай #спорт #хоккей

распечатать

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    11 часов назад



    Однако попасть на лед смогут только около 300 болельщиков. Ограничения вызваны мерами безопасности.



    На кой тогда это все в опасном месте.

    Лучше биатлон посмотрю в прямой трансляции и матч всех звезд КХЛ.

  • k`kbr

    k`kbr
    11 часов назад

    Болею за наших))))) у нас там дети играют.

  • vertex

    vertex
    11 часов назад

    k`kbr

    Болею за наших))))) у нас там дети играют.



    Ну, естественно, не за китайцев же болеть. Я тоже всегда за наших болею в хоккее.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    11 часов назад

    Уберите этого диктора! задолбал "а-а", "а-а", "а-а"

  • vertex

    vertex
    11 часов назад

    Бомж_ик

    Уберите этого диктора! задолбал "а-а", "а-а", "а-а"



    Может он раньше фильмы для взрослых озвучивал?

  • Никодим

    Никодим
    11 часов назад

    3-0 победа наших детишек!

  • alex 3

    alex 3
    11 часов назад

    всё хорошо в этом мероприятии, кроме одного. Какого хрена это все на льду реки организовывается? Где зрители? Праздник для избранных? Организуйте всё на ст.Амур или на пл. Ленина, или ОКЦ. Придут тысячи людей! Коммерсанты будут рады накормить всех пирожками и напоить чаем, наделать сувениров!

  • vertex

    vertex
    11 часов назад

    Никодим

    3-0 победа наших детишек!



    Молодцы, поздравляю.

  • Никодим

    Никодим
    10 часов назад

    А вам не кажется что китайские "юноши" катие то не юноши..они крупней чем наши..может с Куньлунь Ред стар привезли игроков)

  • alex 3

    alex 3
    10 часов назад

    Гол!!!!!!

  • alex 3

    alex 3
    10 часов назад

    на равных бьются!!! Перерыв.

  • alex 3

    alex 3
    10 часов назад

    Бомж_икУберите этого диктора! задолбал "а-а", "а-а", "а-а"


    да нормальный диктор, только нужно было бы ему напарника -М. Радмана.

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    Никодим

    А вам не кажется что китайские "юноши" катие то не юноши..они крупней чем наши..может с Куньлунь Ред стар привезли игроков)



    Со Сборной Казахстана, наверное.

  • vertex

    vertex
    10 часов назад

    alex 3

    Бомж_ик

    Уберите этого диктора! задолбал "а-а", "а-а", "а-а"



    да нормальный диктор, только нужно было бы ему напарника -М. Радмана.



    Да уж. Это Вам не Озеров.

  • alex 3

    alex 3
    10 часов назад

    vertex
    Никодим

    А вам не кажется что китайские "юноши" катие то не юноши..они крупней чем наши..может с Куньлунь Ред стар привезли игроков)



    Со Сборной Казахстана, наверное.


    да нет, те все сейчас на All-Star в Астане. Кстати в 16-00 начало.

  • Никодим

    Никодим
    10 часов назад

    ВЕРТЕКС ЗАХОДИ СЮДА.. https://www.youtube.com/watch?v=1mHlf-yvNXc

    ПООБЩАЕМСЯ

  • asd12345

    asd12345
    9 часов назад

    В прошлом году не сходил на матч и весь год ждал этого события, чтобы восполнить потерю. Интерес подогревали неоднократные выпуски репортажей о подготовке льда в местных СМИ. Несколько насторожило, что ни в одном репортаже не было ни слова о месте проведения, но подумал, что это место, должно быть, всем известно и не требует освещения. В назначенный день поехал на набережную. Пришлось пройти около 3 кварталов пешком, т.к. коробку завидел издалека, но не смог прикинуть до неё расстояние (в силу незнания места расположения). Торопясь к началу, дошел весь в предвкушении интересного матча. На месте же меня постигло глубокое разочарование, граничащее с возмущением. Оказалось, что на лёд можно попасть только по пригласительным билетам, о чем в СМИ опять-таки не единого слова. Обычным людям вход «заказан». Читаю мысли организаторов: «Извольте довольствоваться трансляцией по размещённому экрану. В качестве моральной компенсации вот вам халявная кашка и чаек» (на счёт халявы не проверял, может и за деньги). Назревает вопрос: «А какой смысл стоять на холоде и смотреть ТВ, если это можно сделать дома в тепле и уюте? Что за отношение к жителям города?». Уважаемые организаторы, если уж такие правила, вы хотя бы в следующий раз предупреждайте заранее население, что хоккей хоккеем, мероприятие для всех, но не для всех. Я думаю, что не один такой, кто потратил время впустую.

  • ok_Сергей ™

    ok_Сергей ™
    5 часов назад

    asd12345

    В прошлом году не сходил на матч и весь год ждал этого события, чтобы восполнить потерю. Интерес подогревали неоднократные выпуски репортажей о подготовке льда в местных СМИ. Несколько насторожило, что ни в одном репортаже не было ни слова о месте проведения, но подумал, что это место, должно быть, всем известно и не требует освещения. В назначенный день поехал на набережную. Пришлось пройти около 3 кварталов пешком, т.к. коробку завидел издалека, но не смог прикинуть до неё расстояние (в силу незнания места расположения). Торопясь к началу, дошел весь в предвкушении интересного матча. На месте же меня постигло глубокое разочарование, граничащее с возмущением. Оказалось, что на лёд можно попасть только по пригласительным билетам, о чем в СМИ опять-таки не единого слова. Обычным людям вход «заказан». Читаю мысли организаторов: «Извольте довольствоваться трансляцией по размещённому экрану. В качестве моральной компенсации вот вам халявная кашка и чаек» (на счёт халявы не проверял, может и за деньги). Назревает вопрос: «А какой смысл стоять на холоде и смотреть ТВ, если это можно сделать дома в тепле и уюте? Что за отношение к жителям города?». Уважаемые организаторы, если уж такие правила, вы хотя бы в следующий раз предупреждайте заранее население, что хоккей хоккеем, мероприятие для всех, но не для всех. Я думаю, что не один такой, кто потратил время впустую.



    Внимательно за новостями нужно следить .Обо всем писали,где как,и куда

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Зайдите на канал YouTube, и поставьте этому цирку дизлайк. Почему нельзя было сделать это для людей??. А не для "галочки"

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 11

Международный матч «Содружество» закончился победой российских хоккеистов (фото)
Спорт 2

Амурские хоккеисты выиграли первую игру международного матча со счетом 3:0
Культура 22

Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым в истории российского кино
Спорт 8

Хоккейная коробка на льду Амура в Благовещенске готова к международному матчу