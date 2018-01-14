Международный матч по хоккею проходит на границе России и Китая: прямая трансляция

На льду реки Амур в Благовещенске начался международный матч по хоккею между командами России и Китая. Участие в игре принимают дети 9-10 лет и юноши 17-18 лет. На Амур.инфо идет прямая трансляция матча «Содружество».

На лед выйдут две российские и две китайские команды. Амурскую область представляют хоккеисты из Благовещенска, Свободного и Новобурейского. С 8 января ребята готовились к встрече на совместных тренировках в областной столице. Открыли международный матч детские команды, они сыграют один 10-минутный период. Юниоры будут соревноваться как положено – три периода по 15 минут.

Для зрителей на пограничной реке установили трибуны, там же оборудовали теплые палатки. Однако попасть на лед смогут только около 300 болельщиков. Ограничения вызваны мерами безопасности. Остальные зрители смогут следить за ходом игры на набережной, где установлен большой экран. Для горожан будет работать полевая кухня: люди смогут согреться горячим чаем и отведать гречневой каши.

С китайскими хоккеистами амурские ребята уже встречались. Минспорта Амурской области и управление по физической культуре и спорту города Цицикар (КНР) договорились о совместном развитии хоккея в ноябре прошлого года.

Первый в истории международный хоккейный матч на границе прошел 14 января 2017 года.