Клининговая компания оставила без зарплаты 80 тындинских уборщиц

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От действий руководства «Компании Транспорт-Сервис» пострадали 80 уборщиц. Они поддерживали чистоту на линейных станциях от Олёкмы до Февральска, а по Малому БАМу – от Беркакита до Муртыгита.

«Компания Транспорт-Сервис» с 2014 года занималась уборкой производственных помещений на всём полигоне Дальневосточной железной дороги. Контракт с клининговой компанией в конце 2017 года был расторгнут, а коллектив уборщиков с 1 декабря перешёл в ООО «СК «Универсал». Зарплаты за октябрь и ноябрь люди так и не получили.

«Моя зарплата составляла всего 6 500 рублей в месяц, за эти деньги я пять раз в неделю убирала 320 квадратных метров зала ожидания и лестничных пролётов станции Ларба. Мастера НГЧ закрывали табели, эти документы – единственное подтверждение того, что мы работали в этой фирме, так как трудовые договоры в последний год вообще не присылали. Деньги переводили на банковскую карту. В ноябре получили расчёт за сентябрь. Мы продолжали выполнять свои обязанности по уборке помещений, несмотря на систематическую задержку зарплаты, моющие средства покупали за свой счёт», – рассказывает Светлана Темникова.

Бывшие работники ООО «Компания Транспорт-Сервис» подавали жалобу в Следственный комитет РФ, сейчас это дело расследуется по месту регистрации фирмы в Москве. Известно, что пострадавшие от действий данной конторы есть по всей России. За последние годы компания заключила 81 контракт с ОАО «РЖД» на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

«Люди берутся за такую работу из-за того, что в маленьких посёлках другой нет, и они вынуждены трудиться даже за такие копейки. Труд должен вознаграждаться, тем более что никаких нареканий к работе нашей уборщицы нет. Надеемся, что в новой компании не будет таких проблем, работники будут вовремя получать свою зарплату и моющие средства для уборки», – сказал начальник станции Ларба Дмитрий Порутчиков.