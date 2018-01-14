Курс кинезиотерапии бесплатно благодаря «Крыльям» пройдут 30 юных амурчан

Тридцать амурских детей пройдут бесплатный курс кинезиотерапии – эта лечебная гимнастика необходима детям с диагнозом ДЦП. Средства на лечение амурчане пожертвовали во время благотворительного телемарафона «Крылья», который ежегодно проводит телекомпания «Альфа-канал».

Десятидневные курсы кинезиотерапии начнутся в феврале. На занятиях будут присутствовать и родители, чтобы запоминать упражнения и выполнять их дома. Лечение пройдут 10 городских детей и 20 иногородних. Отбирать пациентов будут медики, так как у лечения есть и противопоказания. Приезжим не придётся платить за жильё, семьи разместят на базе детской городской больницы.

«Когда проводился телемарафон я никому не отказывала. Но я всех предупреждала, что у нас ограниченное количество по средствам. Заявление родители пишут, мы ставим детей в очередь, и, если в этом году они не проходят, мы их переносим на следующий год. Дай бог, чтобы телемарафон продолжал свою работу. Заявления лежат, мы никому не отказали», – рассказала председатель правления амурского регионального отделения «Российского детского фонда» Елизавета Москалец.

Бесплатные занятия с детьми стали возможны благодаря телемарафону «Крылья», который провёл «Альфа-канал» совместно с Российским детским фондом в 2017 году. Неравнодушные люди в студии телекомпании и на улицах города пожертвовали больше 900 тысяч рублей на лечение детей. Половину средств отправили на лечение маленького Арсения Реснянского. 400 тысяч рублей потратят на курс по кинезиотерапии.

Телемарафон «Крылья» проходит 4 год подряд. За это время более 80 детей прошли лечение, и родители остались довольны результатом.